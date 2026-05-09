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台北市近期大力滅鼠，卻也被詬病大量使用老鼠藥將傷害野生動物及毛小孩。台北市研考會主委殷瑋8日在臉書表示，老鼠藥民眾到雜貨店、五金行花100元就可以買到，質疑主管機關管理。環境部則回應，《環境用藥管理法》管理邏輯與殺蟲劑、電蚊香一致，北市府恐對法治理解有精進空間，「在不是問題的問題上過度著墨，對後續的防治工作並無幫助。」因近期台北市大量出現老鼠，以及發生漢他病毒死亡案例，台北市環保局開始投藥消滅老鼠，但又被市議員、NGO團體質疑「遍地老鼠藥」傷害毛小孩、猛禽。殷瑋在臉書表示，民眾可以輕易在五金行、雜貨店花100元購買老鼠一般用藥，這與專業消毒班所進行的投藥並無不同，甚至看到一般民眾亂投藥還必須清理，質疑若如此擔心，身為主管機關的環境部又該怎麼管理如此輕易買到一般老鼠藥呢？對於北市府關切一般環境用藥取得門檻，環境部回應，《環境用藥管理法》是在在確保環境用藥安全的前提下，兼顧民眾居家防治有害生物的便利性，民眾可以在市面買到老鼠藥，「其管理邏輯與家中常備的殺蟲劑、電蚊香完全一致。」環境部說明，環境用藥分為「一般環境用藥」及「特殊環境用藥」。「一般環境用藥」其成分濃度及使用方式對人體及環境風險較低，為便利民眾及時處理居家害蟲或鼠患，其性質與市售殺蟲劑相同，本就不設購買限制，以符合日常防治需求。「特殊環境用藥」則具高濃度或專業操作需求，目前法令規範僅限由病媒防治業者或公家機關購買使用，「若將『便利民眾自購』的常態法令機制誤解為管理疏漏，恐是臺北市政府對環境用藥分級管理與現行法規制度的理解尚有精進空間。」因此，環境部呼籲地方政府仍應訂定專業防治計畫，並積極動員市府所有單位及市民共同執行環境整頓與防治，在不是問題的問題上過度著墨，對後續的防治工作並無幫助。環境部也提醒，一般用藥的老鼠藥與殺蟲劑雖然購買方便，但仍具藥性。民眾選購時應認明環境部核准字號，並務必遵守「詳閱標示」及「定點適量」的使用原則，嚴格遵守使用說明，放置於孩童與寵物不易觸及的隱蔽處，避免藥劑過量對人、寵物及環境造成無謂負荷。