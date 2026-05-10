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▲曾沛慈（如圖）開始工作後，才發現媽媽其實很辛苦，也會把心裡真實的想法告訴對方，母女關係漸漸好轉。（圖／曾沛慈臉書）

母親節到來！歌手曾沛慈曾在YouTube節目「關我的事」中透露最感謝的人就是媽媽，提到小時候因為媽媽在家中扮黑臉，再加上自己叛逆期，所以母女關係不好，甚至一度恨過她。然而長大後看到媽媽漸漸變老、臉上皺紋變多，讓曾沛慈內心有不少感觸，更淚灑攝影棚，她也因此決定要更孝順、常常回家陪伴媽媽，感性說：「我想把她當小孩子疼。」曾沛慈在節目中透露至今最想感謝的人是媽媽，被問到母女倆感情好嗎？她當場語塞說：「我跟我媽媽兩個人都變成熟的時候感情變很好。」坦言小時候因為媽媽在家中扮黑臉，只要犯錯就會被懲罰，導致兩人關係不太好，甚至曾恨過她。曾沛慈表示，自己高中時叛逆期非常嚴重，更因玩社團玩太兇、忽略課業，與爸媽大吵一架，結果被賞了一巴掌。直到開始工作後，她才發現媽媽其實很辛苦，曾沛慈也懂得把心裡真實的想法告訴對方，母女關係漸漸好轉，現在互動像是姐妹一樣。曾沛慈提到自己在家裡不擅於表達愛，但看著媽媽逐漸衰老，再加上信仰，讓她開始懂得愛人。某天媽媽在洗衣服時曾沛慈突然衝過去抱緊對方，並大方告白說：「我愛妳！」隨著媽媽年紀漸老，曾沛慈坦言有時回家發現她皺紋、白髮變多，甚至身體也出現狀況，讓她想到媽媽老了忍不住哽咽。曾沛慈說，現在盡可能多回家、然後換她煮飯給媽媽吃，「媽媽對我來說，我想把她當小孩子疼。」一席話十分感人。