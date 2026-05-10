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▲王俐人（如圖）個性大喇喇，即使求子失敗也不會鑽牛角尖，表示換作一般人可能會很難過。（圖／翻攝自王俐人臉書）

49歲女星王俐人2021年底與演員林琮軒登記結婚，婚後兩人一度積極求子，並砸下快200萬進行人工受孕，然而最後失敗。王俐人近日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時，談到當時為了生小孩不僅花費不少錢，身材還走樣，嘆：「每個人都有自己的命，也許上天就是讓我沒有自己的骨肉。」被問到是否考慮領養？王俐人表示會擔心領養到有問題的孩子：「。」王俐人屬於晚婚族，5年前與老公林琮軒結婚，婚後夫妻倆嘗試人工受孕，砸下近200萬卻沒有成功，她提到過程十分艱辛，必須先調身體，然後打針、吃藥再取卵，但因為年紀關係，再加上當時還有副業，每天工作忙碌、睡眠不足，多少有些影響。被問到是否覺得不甘心？王俐人回答：「I try（我試了），但每個人都有自己的命，也許上天就是讓我沒有自己的骨肉。」直言或許是自己個性比較大喇喇、不會鑽牛角尖，換作一般人可能會很難過。王俐人坦言以前年輕時沒有想太多，覺得自己到了一定年紀就會結婚生子，所以沒有去凍卵，如今也才明白為何一些女生到了30歲之後會逼婚。被問到是否考慮領養孩子？她立刻拒絕說「NO」，因曾聽過國外的朋友領養到有問題的baby，不僅無法退還，後來小朋友死亡還被抓去坐牢。對此王俐人直言：「我沒有那麼大愛，我比較實際，如果我自己的小孩有問題我承擔、接受。」王俐人表示自己現在生活已經很困難了，還是先把自己養活就好，因此不考慮領養。