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AI正在快速改變人們的日常生活，但最新研究指出，菲律賓多數地方政府尚未做好準備。學者警告，若基礎建設、人才與治理能力差距持續存在，AI可能不會縮小貧富差距，反而加劇地區不平等，讓較貧困地區在未來數位經濟中進一步落後。根據菲律賓媒體《rappler》報導，菲律賓智庫 Philippine Institute for Development Studies（PIDS）近日舉辦的線上研討會上，包含研究人員、勞動專家與經濟學者等提出一項研究，指出AI正在改變全球職場、政府部門與勞動市場，但菲律賓多數地方政府單位仍面臨基礎設施不足、數位能力不足與治理挑戰，導致AI導入速度緩慢，尤其在非大都市地區更為明顯。研究團隊在2025年12月發表的報告《How Ready Are LGUs for AI Adoption?》指出，菲律賓多數地方政府的AI準備度僅屬「低至中等」，透過「AI準備度指數」評估各地政府在數位基礎建設、人力資本、治理能力、創新生態與經濟基礎等面向的表現，並引用2023年由菲國政府數位資訊部門 Department of Information and Communications Technology（DICT）進行的大型調查資料。研究顯示，菲律賓各地區差距明顯，例如呂宋等較發達地區，特別是國家首都區，AI準備度明顯較高；反觀維薩亞斯與民答那峨多數地區平均分數僅落在30分出頭，而東維薩亞斯、科迪勒拉行政區與米馬羅巴更被列為「準備度最低」的地區之一。研究指出，是最嚴重的瓶頸，即使菲律賓已推動《Konektadong Pinoy法案》並在2025年完成施行細則，最後一哩網路連線仍存在重大落差。報告指出，頻寬不足限制了AI應用發展，特別是需要即時資料處理、電腦視覺或大型語言模型的系統，現有網路條件難以支撐。除了基礎建設，地方政府在ICT預算投入不足也被視為「最令人憂心」的問題之一。研究發現，各收入層級地方政府對數位轉型的預算占比偏低，缺乏長期規畫與穩定投資，使AI導入難以持續。卡達 Georgetown University in Qatar 國際經濟學系主任 Alexis Antoniades 指出，全球不平等在AI普及前已持續上升，AI可能進一步加速中產階級消失的趨勢。他指出，科技轉型往往讓資本、教育與基礎建設較完善的地區獲益更多，都市薪資成長也長期高於鄉村。該名學者以歷史作比喻，指出過去貴族掌握土地，如今則是掌握AI技術者可能掌控新的經濟權力。他強調，收入差距與壽命、教育年限與生活滿意度密切相關，因此AI帶來的不平等影響將不只是經濟問題，而是社會整體福祉問題。儘管挑戰嚴峻，研究也提出政策建議。首先，應移除數位基礎建設的法規障礙，包括取消電信業立法特許需求並更新過時的電信法規。其次，建議將AI與資料素養納入K–12到高等教育及技職教育體系，並強化教師培訓。研究亦呼籲建立更完善的國家AI策略、要求地方政府至少將2%預算用於數位化並逐步提高至3%，並成立「地方政府AI準備基金」協助落後地區追趕。研究亦建議菲律賓當局建立全國資料治理架構，制定資料蒐集、共享與隱私標準，並建立中央資料平台供研究與監管使用。在技術之外，專家強調人文與軟實力的重要性。菲律賓勞動與就業部勞動研究所官員 Chelsea Nicole Pineda 指出，企業越來越重視溝通、領導與問題解決能力，終身學習將成為必要能力。她提醒，科技變化速度極快，今天的技術可能很快被新技術取代。Quimba則強調教育體系在降低不平等中的角色，指出學校可讓弱勢學生接觸AI工具並培養情緒智力與創造力。研究最終警告，AI是否能帶來包容性發展，關鍵不在技術本身，而在政府與社會是否能及時調整制度與投資，確保所有地區都能共享數位轉型的成果。