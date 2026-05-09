美國科羅拉多州丹佛國際機場8日晚間發生事故，邊疆航空一架航班在，起飛時在跑道撞上一名行人，該名行人當場被捲入引擎身亡，並導致引擎起火燃燒。飛機緊急取消起飛並啟動逃生程序，機上231人僅1人輕傷。
起飛撞上行人 機師緊急取消起飛
CNN報導，邊疆航空4345航班是一架空中巴士A321客機，從丹佛飛往洛杉磯，機上載有224名乘客和7名機組員，原定8日晚間10時39分起飛。
航空公司表示，在起飛時該架飛機在跑道上撞到一名行人，機艙內出現煙霧，飛行員緊急終止起飛，出於安全考慮，乘客隨後通過滑梯安全撤離。
丹佛機場表示，邊疆航空一架航班於當地時間晚上11點19分左右「報告撞到一名行人」，飛機引擎短暫起火，但已被丹佛消防局迅速撲滅，緊急救援人員趕到現場，乘客也被送往航站樓。
死者肢體捲入引擎釀起火 機上乘客平安僅1人輕傷
ABC News報導，一名官員證實，死者的部分肢體遭引擎吸入，導致短暫起火。在疏散過程中，至少有一名乘客受輕傷。機場醫療團隊已對機上231名人員進行標準健康評估。
對於該名行人為何會出現在受管制的跑道區域，機場安檢人員已經開始巡檢東側邊界圍籬。初步調查顯示，死者似乎與機場內正在進行的跑道工程並無關聯。丹佛警察局與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入此案，目前仍處於主動調查階段。
ATC.com應用程式分享的空中交通管制音訊，記錄邊疆航空的飛行員告訴管制員飛機撞到人，「有人正在穿過跑道」，隨後管制員就回應正在派遣緊急車輛。飛行員告訴管制員，機上有231人和超過21,000 磅的燃料。航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，飛機在當地時間晚上11時15 分左右加速到大約時速146英里，然後中止了起飛。
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CNN報導，邊疆航空4345航班是一架空中巴士A321客機，從丹佛飛往洛杉磯，機上載有224名乘客和7名機組員，原定8日晚間10時39分起飛。
航空公司表示，在起飛時該架飛機在跑道上撞到一名行人，機艙內出現煙霧，飛行員緊急終止起飛，出於安全考慮，乘客隨後通過滑梯安全撤離。
丹佛機場表示，邊疆航空一架航班於當地時間晚上11點19分左右「報告撞到一名行人」，飛機引擎短暫起火，但已被丹佛消防局迅速撲滅，緊急救援人員趕到現場，乘客也被送往航站樓。
死者肢體捲入引擎釀起火 機上乘客平安僅1人輕傷
ABC News報導，一名官員證實，死者的部分肢體遭引擎吸入，導致短暫起火。在疏散過程中，至少有一名乘客受輕傷。機場醫療團隊已對機上231名人員進行標準健康評估。
對於該名行人為何會出現在受管制的跑道區域，機場安檢人員已經開始巡檢東側邊界圍籬。初步調查顯示，死者似乎與機場內正在進行的跑道工程並無關聯。丹佛警察局與國家運輸安全委員會（NTSB）已介入此案，目前仍處於主動調查階段。
ATC.com應用程式分享的空中交通管制音訊，記錄邊疆航空的飛行員告訴管制員飛機撞到人，「有人正在穿過跑道」，隨後管制員就回應正在派遣緊急車輛。飛行員告訴管制員，機上有231人和超過21,000 磅的燃料。航班追蹤網站Flightradar24數據顯示，飛機在當地時間晚上11時15 分左右加速到大約時速146英里，然後中止了起飛。