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▲黃沐妍（如圖）在產房用的是熱播劇《逐玉》主角張凌赫的被單。（圖／翻攝自黃沐妍IG@tystarpiggggg）

2026年演藝圈喜事連發，不少女星陸續迎來人生新階段，從懷孕、產子到低調升格媽媽，每一位新手媽咪的近況都成為外界關注焦點。其中黃沐妍5月6日正式報喜「母子平安」，感性分享第一次聽到兒子哭聲瞬間淚崩；納豆老婆依依則坦言自己正面臨「孕期大魔王」，情緒起伏大到像坐雲霄飛車。《NOWNEWS今日新聞》也整理2026年話題最高的幾位演藝圈新手媽媽，看看她們近期的幸福近況。藝人黃沐妍5月6日透過社群平台開心報喜，正式宣布兒子「錢錢」順利出生，她也感性寫下「母子平安」，分享自己成為媽媽後的真實心情，黃沐妍透露自己在剖腹產後大約5分鐘，就聽到孩子人生第一聲哭聲，當下情緒完全潰堤，直呼：「真的很感動！」黃沐妍也坦言，過去一直無法真正理解「生命誕生」帶來的衝擊感，但當孩子真正來到世界上的那一刻，她才深刻感受到，原來自己能同時變得更柔軟，也更堅強。貼文曝光後，不少粉絲與圈內好友都湧入留言區獻上祝福，也讓黃沐妍正式加入2026年「演藝圈新手媽」行列。納豆（林郁智）與依依去年完成結婚登記後，今年正式宣布懷孕喜訊，小倆口一路以來的甜蜜互動也受到不少粉絲關注，不過依依近日卻在深夜突然吐露懷孕心聲，坦言自己正碰上孕期最可怕的「大魔王」。依依表示，原本以為懷孕最辛苦的是孕吐、頭暈與疲累，沒想到真正讓她崩潰的，反而是荷爾蒙劇烈變化導致的情緒低潮，「會突然沒理由地往下掉」，甚至形容整個人像在坐情緒雲霄飛車。依依也分享自己的調適方式，包括吃美食、泡熱水澡與喝熱茶，同時暖心喊話所有懷孕中的女性：「妳不是不夠堅強，只是身體真的正在經歷巨大改變。」41歲女星夏于喬去年宣布懷孕後，就讓不少粉絲又驚又喜，尤其她與導演林書宇多年婚姻一直相當低調穩定，如今終於迎來愛的結晶，更讓外界替她開心，今年情人節時，她也開心公開腹中寶寶是女兒，直言自己一直夢想生女兒，得知結果當場感動落淚。近期進入懷孕後期的夏于喬，也大方曬出超巨大肚照，她透露自己最近剛完成兩部作品拍攝，等於幾乎整段孕期都在工作，她更幽默形容：「媽媽是我接過最難的角色。」因為這份工作不但沒有替身，也無法NG重來。真實又感性的發言，也讓不少媽媽族群超有共鳴。曾以名模身分走紅的吳亞馨，近年淡出演藝圈後生活一直相當低調，直到近日才被友人社群意外曝光，外界這才發現她其實早就升格當媽。據悉，吳亞馨早在2024年就低調生子，甚至還替兒子舉辦彌月派對，只是始終沒有對外公開。照片曝光後，不少粉絲都相當驚喜，只見吳亞馨穿著簡約米色洋裝，整體氣色狀態相當好，而老公則抱著兒子站在身旁，畫面溫馨又幸福。由於她多年未在演藝圈公開露面，如今被發現已經默默當媽2年，也再度掀起討論。中信兄弟啦啦隊人氣成員「啾啾」Julia（林尹樂）去年與球星陳晨威結婚後，隨即宣布懷孕喜訊，正式邁入人生新階段，她2月出席啦啦隊尾牙時，突然發文表示「可能是最後一次參加公司尾牙」，短短一句話立刻引發外界猜測是否準備引退。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證後，啾啾坦言目前預產期在6月，她也向粉絲保證，即便結婚生子，未來還是會以不同方式與大家見面，讓不少球迷相當期待她產後的新動向。除了演藝圈女星之外，名媛孫芸芸的女兒廖思惟近期也因未婚生子掀起高度討論，消息曝光後疑似孩子生父的男子甚至親自透過社群發文，公開與廖思惟的合照與孕期照片，試圖替自己澄清身分，但卻因未妥善保護隱私，引發大量爭議。隨著事件持續發酵，男方背景也被網友起底，傳出其實並非外界想像中的富二代，而是在澳洲從事房地產會員銷售工作，整起事件也讓廖思惟從名媛千金，意外成為2026年話題度最高的新手媽媽之一。