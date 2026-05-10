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▲羅時豐（左）和美艷妻子張若盈（右）結婚30年，近日兩人慶祝30年珍珠婚。（圖／翻攝自台視官方YouTube）

金曲歌王羅時豐（大牛）螢幕形象幽默、親民，私生活向來低調的他，近日罕見在社群平台大放閃，貼出與結縭30年愛妻的甜蜜合照。夫妻倆特別回到當年舉辦婚禮的圓山大飯店慶祝，太太戴著口罩現身依舊漂亮，羅時豐也對太太告白：「結婚30年，只能是妳。」羅時豐與妻子張若盈相識36年，步入婚姻30個年頭，育有三子。這次慶祝「珍珠婚」，大牛哥選擇帶老婆回到結婚的煩店圓山大飯店，住進裝潢典雅的套房，床上還擺著象徵愛情的天鵝愛心毛巾。照片中的羅時豐與老婆依偎在一起，老婆雖然戴著口罩，但一雙靈動的大眼睛與溫婉氣質依然難掩美貌，羅時豐表示，結婚30年不容易，「回到當初結婚的圓山大飯店。從非妳不可到只能是妳！哈哈哈，感心感謝，有妳陪伴。」羅時豐和太太過去分別在《今晚開讚吧》、《龍兄虎弟》談到兩人相識的過程，因陳美鳳車送修，羅時豐湊巧接送陳美鳳在忠孝東路附近定點喝咖啡，等待車修好，也等待下一個通告行程，他當時跟陳美鳳說，如果有停車位他就下車一起喝咖啡，結果真的有兩個大停車位。羅時豐一踏進咖啡店，眼前也發現三個漂亮女生，一位是豬哥亮的女兒謝金燕、另一位石英的女兒林千鈺，第三位就是當時在凱渥當模特兒的張若盈，當時三個女生也一起相約喝咖啡。就這樣羅時豐才有機會遇見了真命天女，進而有機會相守一生。