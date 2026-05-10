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▲人氣男神張凌赫（如圖）的人生路徑原本應該是讀研究所、考公職，但是因遇見星探，讓他選擇成為一名演員，以表演發揮公眾影響力。（圖／翻攝自微博）

中國當紅男神張凌赫的首部個人公益紀錄片《凌探未來》日前正式開播。在演藝生涯邁入第8個年頭的關鍵時刻，他接受中國媒體訪問時隔空對話8年前剛入行的自己，雖然沒選擇捧鐵飯碗當公務員、沒有繼續升學讀研究所，但他對自己表示：「你選擇的沒錯，加油，未來的每一天都會很精彩。」根據《人民文娛》報導，本名張家瑋的張凌赫，原本是南京師範大學電機工程系的學霸，人生藍圖本該是考取研究所，隨後進入中國國家電網（性質等同台灣的台電）擁抱穩定的公務員生活。但2019年被星探挖掘，他決定放下眾人稱羨的鐵飯碗，跨界當演員，並在2020年首部作品《少女大人》踏入演藝圈，後續2023年推出《寧安如夢》、《雲之羽》，2025年《逐玉》創下驚人的收視紀錄，面對當初父母的反對與外界對他非戲劇科班出身的質疑，張凌赫表示，自己的人生字典裡沒有「幸好」兩個字，「我不會糾結以前做的這些事如果沒做會怎麼樣，所有經歷都是經驗，都是必經之路。就算結果不好，但過程中也體驗到這件事，不會後悔。」在引發熱議的紀錄片《凌探未來》中，張凌赫特別以「電力實習生」的身分，重回他大學時的理工本科，探訪新能源工程。換上工作服、戴上安全帽的他，熟練地操作風機檢修並解析能量原理，拍攝過程對他而言，就像是遇見了「平行時空的自己」。張凌赫有感而發地表示，目睹工程師們為建設的付出，也讓他反思作為演員的職責，雖然不當工程師，但是透過表演一樣可以讓大眾一起關注能源議題，這也是他身為公眾人物想傳達的事。