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▲三立都會台全新實境訪談節目《坐吧！聊聊》，由黃鐙輝（左起）、黃嘉千和小禎（右1）一起主持，首集來賓為陳鎮川（右2）。（圖／徽摩立科技提供）

母親節到！三立都會台全新訪談節目《坐吧！聊聊》邀請到金曲獎幕後推手、天后張惠妹經紀人陳鎮川擔任嘉賓。陳鎮川在節目中罕見揭開出身北投應召站家庭的童年，他也曾因為帶同學回家找自家小姐消費而惹怒媽媽，媽媽的生氣讓他瞬間長大。同時也提到之所以拼命工作、打造演藝帝國的初衷，全是因為想給媽媽一個溫暖的家。陳鎮川在節目中表示，阿嬤當年經營北投規模最大的應召站，媽媽也參與管理。他回憶下午三、四點，一整排小姐化妝待命的場景，讓主持人小禎驚呼：「你根本是在女人堆裡長大。」在這種複雜環境中，陳鎮川培養出獨特的生存哲學。為了不讓忙碌的母親操心，他學會閉嘴與聽話，考試考不好甚至會主動跪在神桌前反省。早熟而懂事，雖是為了生存，卻也是他對媽媽的愛。談到與母親最嚴重的衝突，陳鎮川自曝年少輕狂時，曾帶著同學回北投玩，竟找自家小姐當「戶外教學」，最後還豪氣對小姐說「錢回家算」，踩到母親的專業底線與家規大忌。那一夜，他被母親狠下心腸教訓，沒過幾天，原本興旺的應召站便宣告結束營業。陳鎮川感慨表示，看著小姐們陸續離開的背影，他才真正意識到自己的荒唐對母親造成的打擊，也是在那一刻，他才真正長大，學會擔起對家庭的責任。陳鎮川在演藝圈從工讀生做起，一路成長為幕後造后者。他坦言，當年在《連環泡》等節目被王偉忠丟劇本、高壓寫詞的動力來源其實很單純，甚至可以說是因為窮，「當時最大的心願，就是趕快賺錢，替媽媽買一間房子。」陳鎮川是張惠妹的經紀人、江蕙演唱會幕後推手，也曾擔任過林憶蓮經紀人，對他而言，事業的成功並非為了掌聲，而是為了兌現對母親的承諾，讓媽媽能有一個安穩的棲身之所。雖然與伴侶穩定交往14年，但陳鎮川坦言，真正決定走入婚姻的關鍵是母親的離世。在失去母親後，他感受到前所未有的巨大孤單，那種沒有家人在身邊的空虛感，讓他重新思考家庭的意義。在這個母親節，陳鎮川以平靜與感謝回望嚴厲卻深愛他的母親。雖然媽媽已不在身邊，但他將守護媽媽的愛，延續到了張惠妹等藝人身上，也圓滿了自己的人生。