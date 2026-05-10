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▲李悟（右）遭受網友人身攻擊，陶晶瑩（左）氣憤跳出來護兒。（圖／翻攝自YouTube@VOGUE Taiwan）

▲沈佳潤無懼最醜星二代標籤，去年在韓國出道，精通中英韓文。（圖／微博＠沈佳潤Nina）

陶晶瑩和李李仁的兒子李悟近日遭網友暗諷長得不帥，引發熱議。其實演藝圈星二代本來就經常被觀眾拿放大鏡檢視，像是張庭與林瑞陽的女兒林希曈（Angela），以及中國男星小沈陽的女兒沈佳潤都曾被狠酸是「最醜星二代」，但兩人無懼外界抨擊，勇敢活出自我，沈佳潤如今更在韓國SOLO出道，成為偶像歌手。17歲李悟的外型近日受到討論，有人大讚他跟爸爸一樣帥氣，但也有酸民認為他長得比較像陶晶瑩，其實不是帥哥。陶晶瑩為此站出來護兒，表示李悟並沒有想進演藝圈，只是陪她一起上節目受訪而已，不懂外界怎麼會攻擊未成年小孩的長相。陶晶瑩更因此放話：「這次我不會輕易放過（酸民）」，疑似想提告。除了陶晶瑩兒子外，明星夫妻檔張庭、林瑞陽的女兒其實也曾遭受人身攻擊。17歲的林希曈多次被狠酸沒有遺傳到爸媽的好基因，是「最醜星二代」，她曾因此崩潰反問媽媽：「為什麼我要生在名人的家庭？為什麼我要成為妳的女兒？我不想要有錢」，讓家人非常心疼。好在林希曈後來逐漸釋懷，認為「審美觀不該只有一種標準」，活得越來越自信。她也因為172公分的修長身高，在去年受邀參加上海時裝週，自信在舞台上走秀，成為時尚寵兒。如今的林希曈面對外貌攻擊已經能淡然回應：「每個人對外貌都有不一樣的看法，我覺得，只要自己開心就好。」另外，中國諧星小沈陽的女兒沈佳潤也曾被貼上「最醜星二代」的標籤，但她並不自卑，曾在節目上回應：「長得像爸爸，我很驕傲」。沈佳潤更努力打磨自己，苦練歌唱、舞蹈，去年成功在韓國以藝名NINA出道。如今20歲的她，早已把這些酸民的冷嘲熱諷甩在身後，活出自己的精采人生。