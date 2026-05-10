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國民黨北市中山大同選區議員提名，新人二搶一。國民黨台北市黨部今（10）日公布初選民調結果，三度爭取提名的中央委員盧威，不敵新人加權的跨選轉戰中山大同的大安區車層里里長李易儒。將由李易儒代表國民黨參選中山大同議員選舉。國民黨大同、中山市議員提名確定名單為現任議員葉林傳、陳炳甫、柳采葳，以及李易儒等4席。國民黨北市黨部指出，大同、中山市議員選舉提名民意調查自5月7至9日，委由艾普羅、遠見2家民調公司以任意成人方式取樣進行。大同、中山市議員初選民調經加權後，參選人李易儒民調結果為68.660%，提名排序第1位；參選人許盧威民調結果47.184%，提名排序為第2位。國民黨北市黨部表示，大同、中山市議員提名確定名單為現任議員葉林傳、陳炳甫、柳采葳，以及李易儒，共提名4席。接續將於5月10至12日晚間6時至10時辦理第五選區(中正、萬華)市議員選舉初選民意調查，5月16日上午8時至下午4時舉行黨員投票，初選結果將於16日下午6時公布。李易儒在初選勝出後表示，非常感謝這一路以來大家的支持，大家都知道，他準備的時間非常的短，支持者對他團隊的熱情、鼓勵與支持，還有志工夥伴的幫忙也是最大助力。通過初選只是責任的開始。接下來，他會帶著大家的期待，繼續腳踏實地，為中山大同的未來全力以赴。三度爭取提名失利的盧威表示，他會先沉澱一下，不過會全力幫忙國民黨提名的候選人。