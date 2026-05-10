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▲朱孝天因在陸綜演出一名苛薄挑事的導演，演得太過逼真，觀眾批評他耍大牌，他趕緊發文解釋是在演戲，不是在演他自己。（圖／翻攝自微博）

藝人朱孝天近日參與綜藝節目《無限超越班》第四季，在9日播出的「鏡頭之外」單元中，挑戰飾演一位性格強勢、刻薄且愛挑刺的導演。由於表演細節過於真實，竟讓不少觀眾入戲太深引發負面聯想，甚至質疑其為本色演出，逼得朱孝天本人趕緊親自澄清，純粹是在演一個虛擬角色，不是演他本人。在節目中，朱孝天卸下偶像包袱，飾演令人不寒而慄的強勢導演。表演亮點包括頻頻使用「你愣在那幹嘛？」、「我咖啡呢？」等命令式口氣，搭配不耐煩的冷漠神情。還有透過指手畫腳、挑剔的指導方式，詮釋導演一角的傲慢。演出結束後，許多觀眾留言表示「看到拳頭都硬了」、「這氣場強得讓人窒息」，也因演技太過到位，意外引發一波「耍大牌啊」、「是否本色演出」的輿論戰。面對輿論，朱孝天也透過微博發聲，強調自己飾演的是虛構角色，直言：「那個嘴毒、事多、愛挑刺的導演，真是演成了我最討厭的人。但大家放心，這個真不是我本人。」事實上，同場演出的梁漢文原本在旁緊盯監視器，等著捕捉朱孝天的失誤，沒想到朱孝天發揮穩定，絲毫沒給對手戲演員接替的機會。導師吳鎮宇過去也曾評價朱孝天挺穩的，此次表演似乎也可看幾，他身為北京電影學院導演系畢業生的專業。