醫美診所裝設針孔風波連環爆，台南市政府衛生局擴大啟動「醫美診所專案稽查行動」，於昨（9）日在研醫明醫美診所的美容室天花板偵煙器內，發現疑似針孔攝影設備。事後診所吳姓院長、劉姓女店長遭警方傳喚偵訊，檢方複訊後諭令吳姓院長30萬交保、劉姓店長5萬元交保。
台南市衛生局表示，昨在中西區的研醫明醫美診所發現疑似針孔設備，立即封存現場並通報警察及檢方指揮偵查大隊到場處理。雖現場負責人有提供病患簽名的文件，內容為「……同意諮詢過程全程錄音；……診間內僅錄音。」證明病患為知情同意，然衛生局為保障民眾就醫安心，仍要求診所立即拆除攝影設備，後續移由檢警進一步釐清。
經查該醫美診所全國登記有5家分店，其中2家在南市，衛生局當下立即協同偵查大隊同步展開查核另一家位於永康區的分店，稽查結果永康分店未查獲違規錄影設備，另已通知高雄市政府衛生局針對其他3家分店進行稽查，尚未發現違規情形。
截至5月9日，衞生局已查核全市17家醫療機構及10家美容美體業者，為讓市民了解實際查核結果，衛生局已將結果完整揭示在衛生局網站首頁-醫美安心查核專區，民眾選擇醫美診所前可先上網查詢。
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經查該醫美診所全國登記有5家分店，其中2家在南市，衛生局當下立即協同偵查大隊同步展開查核另一家位於永康區的分店，稽查結果永康分店未查獲違規錄影設備，另已通知高雄市政府衛生局針對其他3家分店進行稽查，尚未發現違規情形。
截至5月9日，衞生局已查核全市17家醫療機構及10家美容美體業者，為讓市民了解實際查核結果，衛生局已將結果完整揭示在衛生局網站首頁-醫美安心查核專區，民眾選擇醫美診所前可先上網查詢。