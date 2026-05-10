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▲愷樂的超音波照右下角寫道寶寶已經12週大了。（圖／翻攝自愷樂IG＠butterfly092288）

42歲的「蝴蝶姐姐」愷樂今（10）日在母親節這天公開喜訊，她於IG發文，曬出自己的超音波照，證實懷上第二胎，將當二寶媽。愷樂還與大兒子合照，笑說：「鵝子謝謝你選我當媽媽～就算你獨生子的日子即將結束，但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你。」愷樂2020年離開演藝圈，神隱4年後，在2024年9月宣布自己懷孕生子的好消息，嫁給水蜜桃姐姐介紹的上海醫生，當幸福人妻。今日是母親節，愷樂再度丟出重磅喜訊，分享自己懷上第二胎了。只見愷樂在IG曬出她與大兒子的合照，氣色看起來很不錯，另外還有2張超音波照，上面顯示愷樂已懷孕12週，邁入第3個月穩定期。她在貼文中笑說雖然兒子當獨生子的日子即將結束：「但不用擔心，媽媽還是會火力全開的愛你。」文末愷樂也祝全天下的媽媽們母親節快樂。粉絲們看到喜訊紛紛湧入留言，送上祝福：「恭喜！母親節快樂最辣媽媽」、「歐買尬大恭喜～母親節快樂親愛的」、「恭喜！超棒的母親節禮物」、「再度喜極而泣，最漂亮的三寶媽（加上毛小孩）」。