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印尼北摩鹿加省杜科諾火山（Mount Dukono）自5月8日火山爆發引發重大山難事故，印尼救援機構證實，兩名失聯多日的新加坡登山客已在火山爆發事件中罹難，但由於火山持續活動與連日豪雨造成道路泥濘、積水嚴重，搜救人員至今仍無法將遺體運送下山，搜救行動陷入艱困僵局。當地搜救機構負責人週日（10）向《路透社》證實，兩名新加坡登山客自火山爆發後失蹤，搜救隊已目視確認兩人位置，距離火山口頂端約50公尺。特爾納特搜救辦公室負責人伊萬表示，救援人員曾嘗試接近並將遺體撤離，但因持續降雨與洪水導致山路危險，目前行動被迫暫停。他指出，火山仍在間歇噴發，搜救隊只能利用噴發空檔進行作業。根據現場搜救人員與居民說法，兩名罹難者疑似被火山噴發物掩埋，生還機會極低。參與救援的居民也指出，目前搜救隊已找到兩名失聯者的確切位置，但因為天候與火山活動使接近行動極為困難。警方則表示，救援人員在現場發現疑似屬於兩名失聯者的背包，倖存者則向警方表示，兩人可能已經死亡。這次的搜救任務自一開始便面臨重重阻礙，直到今日清晨，印尼聯合搜救隊再度出發前往火山，但一夜大雨已將通往山區的狹窄土路變成深泥。印尼警察機動旅（Brimob）托貝洛分隊官員表示，救援隊一度抵達距離火山口約1公里的第五觀測點，但因降雨與積水只能撤回避難所。當局當天共動員約150名人員、分成四個小組，並出動兩架熱能無人機，在登山者最後出現地點周圍約1.25公里範圍內搜尋。此次山難涉及一支20人登山團，其中包括9名新加坡人與11名印尼人。他們在7日登山，然而當地政府早在4月17日已對杜科諾火山發布登山禁令，並在火山口周圍設立4公里禁區。至今共有17人成功獲救，包括7名新加坡人與10名印尼人；其中一名印尼籍女性登山客已於日前確認罹難，今日宣佈罹難的兩名登山客則為新加坡籍。新加坡外交部表示，獲救公民已前往雅加達並預計返國。杜科諾火山自5月8日爆發以來活動頻繁，火山灰一度衝上約10公里高空，隨後仍持續較小規模噴發。印尼火山與地質災害減災中心表示，當天至少監測到3次噴發，火山灰最高達1.3公里，當局維持第三級警戒並持續禁止民眾進入火山口4公里範圍內。