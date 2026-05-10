愛爾麗針孔案後，醫美診所偷拍爭議持續擴大，台北車站聖宜診所日前遭消費者指控，診間內錄影設備病床範圍疑似都在拍攝範圍內。北市警方8日前往診所搜索，並帶回負責人進行偵訊。對此，聖宜診所10日發布聲明，表示已主動配合檢警調查，並提出顧客退款處理方式。
聖宜診所表示，為讓近期醫療錄影設備相關事件能更清楚、客觀釐清，已於5月9日委請常年法律顧問揚鼎國際法律事務所姜智揚律師，主動向警方說明並提供相關資料，希望透過正式程序，讓外界能在更完整資訊下理解事件情況。
首先，針對部分消費者因事件感到不安與疑慮，聖宜診所也表達歉意，強調會以積極負責態度面對問題，並盡力處理每一位顧客提出的疑問。
外界關注影像資料是否遭刪除，聖宜診所說明，目前已主動配合檢警調查，相關影像Log也已送交專業單位復原。診所強調，相關影像並非無故刪除，而是因部分顧客對個人隱私與影像留存有疑慮，院方在接獲需求後進行處理；後續所有相關資料也會提供檢警，協助調查釐清。
其次，至於消費者權益，聖宜診所表示，所有顧客針對既有課程，無論是否涉及爭議，都可親自前往原購買分店，診所會在完成身分確認後，立即辦理現金退款。
最後，聖宜診所也提到，近期事件讓第一線服務人員承受極大壓力，若過程中有說明不完整、用詞不夠妥適，或行政流程出現疏漏，導致消費者感受不佳，診所表達誠摯歉意。後續若有相關疑問，顧客可撥打客服專線0800-588-161，將由總公司指派專人協助處理與回覆。
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首先，針對部分消費者因事件感到不安與疑慮，聖宜診所也表達歉意，強調會以積極負責態度面對問題，並盡力處理每一位顧客提出的疑問。
外界關注影像資料是否遭刪除，聖宜診所說明，目前已主動配合檢警調查，相關影像Log也已送交專業單位復原。診所強調，相關影像並非無故刪除，而是因部分顧客對個人隱私與影像留存有疑慮，院方在接獲需求後進行處理；後續所有相關資料也會提供檢警，協助調查釐清。
其次，至於消費者權益，聖宜診所表示，所有顧客針對既有課程，無論是否涉及爭議，都可親自前往原購買分店，診所會在完成身分確認後，立即辦理現金退款。
最後，聖宜診所也提到，近期事件讓第一線服務人員承受極大壓力，若過程中有說明不完整、用詞不夠妥適，或行政流程出現疏漏，導致消費者感受不佳，診所表達誠摯歉意。後續若有相關疑問，顧客可撥打客服專線0800-588-161，將由總公司指派專人協助處理與回覆。
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