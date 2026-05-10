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警政署長張榮興的兒子被爆出動用私刑，遭控在去年4月以棍棒毆打竊賊，導致竊賊手部遭熱湯淋到燙傷。對此，警政署今（10）日發布聲明回應指出，該事件屬署長成年子女個人行為，無涉警政公務職權，所涉竊盜事實以及雙方民刑事訴訟，均由相關單位依法處理，目前亦由法院繫屬審理中。張榮興強調，個人行為應自行承擔法律結果及社會責任，其態度一貫，絕不護短。2025年4月11日凌晨，張榮興兒子在台中市美村路開設的火鍋店遭到賴姓慣竊闖入，張男與洪姓友人匆忙趕回店內攔截賴姓慣竊，雙方發生肢體衝突，賴嫌最後被移送法辦。賴姓慣竊事後報警控訴遭到張、洪2人動用私刑，不只遭到球棒攻擊，還被熱湯燙傷，導致他臉部、手腳與下體有2度燒燙傷，更被強迫簽下100萬元本票。原本檢方未將張男等人起訴，經檢方調閱監視器確認確有此事，改將張男等人起訴，法院審理近日將宣判，賴嫌竊盜罪先前已被判4個月徒刑。對此，警政署發表聲明指出，事件係屬署長成年子女個人行為，無涉警政公務職權；該案所涉竊盜事實，以及事後雙方民刑事訴訟，均由相關單位依法處理，目前由法院審理中。張榮興則表示，個人行為應自行承擔法律結果及社會責任，他態度一貫，絕不護短，也未介入任何個案偵辦，對於後續法院審理過程及結果，均配合及尊重。