我是廣告 請繼續往下閱讀

今天不少台灣家庭慶祝母親節，不過在東南亞地區，節日的定義往往不具備單一的國際標準，尤其在泰國、越南、印尼等國仍受到宗教、歷史、文化等因素，保有由官方或宗教機構定義的特定日期作為母性慶典，《四方報》整理這些節日的起源與特色帶您一起更加了解各國慶祝方式。🇹🇭 泰國－王權政治與社會禮儀的融合泰國母親節（Wan Mae）的演變，是國家制度與王室象徵結合的典型案例。泰國首次慶祝母親節可追溯至 1943 年 3 月 10 日，隨後在 1950 年 4 月 15 日 嘗試恢復舉辦。現行的 8 月 12 日 制度則確立於 1976 年，因為這一天是詩麗吉王太后（Queen Mother Sirikit）的生辰。有趣的是，泰國的「七天七色」文化除了源於占星術與印度教傳統外，也因為詩麗吉王太后出生於星期五，其代表色為藍色，因此讓「藍色」成為泰國的母親節官方表徵，民眾們經常透過懸掛藍色旗幟作為裝飾。在象徵花朵方面，泰國也選擇茉莉花而非康乃馨，主因在於其「全年盛開」與「潔白持久」的植物特性，在泰國社會學中被用以指涉母愛的韌性，而家庭結構中盛行跪拜禮，更加強化泰國的長幼有序的社會秩序。🇻🇳 越南－「雙節」制度下的經濟產值與國服復興越南是全球少數維持「一年兩次婦女節」制度的國家，在慶祝母親的節日除了選擇 3 月 8 日的「國際婦女節」，10 月 20 日的「越南婦女節」更顯得具有本土政治意義。該日期源於 1930 年「越南婦女反帝會」的成立，象徵女性在革命與越南建國過程中的政治參與，越南婦女聯合會也從 2019 年起推動「奧黛週」，希望將選美賽事結合觀光業的文化認同活動，創造新的文化慶典。也因為越南慶祝母愛與女性的節日有兩個，花卉產業在一年之間也有不同的價格波動，在越南文化內紅玫瑰代表母親健在，提醒子女應珍惜當下的福分，而白玫瑰代表母親已離世，象徵著思念與對生命輪迴的感悟，在越南核心產區大叻（Da Lat）更是擁有約 600 公頃的玫瑰種植面積，在一年兩次婦女節日前夕，玫瑰價格通常會由每朵 2 萬越盾飆升至 8 萬越盾，漲幅達 3 至 4 倍。🇮🇩 印尼－革命覺醒與洗腳儀式印尼母親節定於 12 月 22 日，其歷史基石是 1928 年在日惹召開的首屆印尼女性大會。當時大會的核心議題包括反對童婚、提升女性受教育權與法律保障。而在現代，印尼母親節也保留了象徵著「天堂在母親腳下」的洗腳儀式，透過身體接觸式的感恩行為，強化年輕世代對家庭辛勞的認知，而女性成員往往也在這天在家務勞動中「臨時解放」，通常由男性成員負責家務。🇵🇭 菲律賓－天主教體系下的家庭核心論菲律賓的慶祝時間與台灣相同，是在5 月第二個星期日，但內容更受到天主教文化深刻影響。在菲律賓語境中，母親被賦予「家庭之光 (Ilaw ng Tahanan)」的稱號，相比起台灣家庭到餐廳慶祝，菲律賓的母親節活動多圍繞著教堂彌撒與大型家庭聚餐展開。🇲🇾 🇸🇬 馬來西亞與新加坡－消費趨勢的現代轉向在星馬這兩個高度都市化的經濟體中，由於兩國均為多元族群社會，飯店或餐飲業者通常會推出不分族群的「母親節自助餐」，成為華、馬、印各族群共同參與的消費盛事，展現更更加「精準消費」的趨勢。