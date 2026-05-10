藝人澎恰恰在母親節推出台語新歌〈做你的後生你的囝〉，MV邀來柯淑勤、黃鐙輝首度合體，演出失智母親與兒子的互動，已在YouTube頻道「說到不如做到陪伴」正式上線，帶觀眾在記憶瓦解的過程中，看見媽媽對孩子的愛。令人動人的是，劇中母親即使失智了，仍會記得關心瘸腿兒子的狀態。
柯淑勤演失智母真實到會怕 叮嚀黃鐙輝：快找牌咖
柯淑勤在MV裡飾演一名性格剛烈、卻逐漸被失智症侵蝕記憶的母親。她表示，歌詞寫得太貼近人心，殘酷的現實面讓她產生強烈代入感：「真的會怕！會覺得有一天自己也可能變成這樣。」
談到如何防範失智，柯淑勤半開玩笑警告黃鐙輝要多注意，這不是年輕人的專利。黃鐙輝打趣回應：「聽說一直打麻將就有幫助。」還分享自己與丈母娘萁媽打牌的趣事，爆料丈母娘贏錢不給、輸錢一直要。
故事有洋蔥！當記憶剝落 才看見最深的愧疚與愛
MV故事圍繞在經營小吃攤、相依為命的母子。柯淑勤將兒子的天生腳疾視為一生的愧疚，因此總是以嚴厲的責罵表達關心。而黃鐙輝則飾演默默守護、樂觀堅韌的兒子。全片有大量的對白和劇情敘事，像是在看電影一樣。
當母親逐漸失智，甚至將兒子誤認為已逝的丈夫時，兒子選擇陪她走進過去的記憶與青春。黃鐙輝分享，爺爺也曾有過類似失智的經驗，所以演起來特別有感觸。製作人凃凱傑表示，這首歌兩年前就完成了，隨著時間發酵，越來越多人被打動，才決定在母親節推出MV。目前歌曲已上架各大數位平台，MV則在YouTube可看到。
〈做你的後生你的囝〉
演唱 ：澎恰恰 詞：陳冠宇 凃凱傑 曲 ：凃凱傑
你咁會記彼工 我哭甲多大聲 你講免驚 媽媽甲你惜予惦
你開始唱歌予我聽 開始擽呧共我弄 我笑甲 你嘛笑甲
出社會到今馬 路一直向前行 為著生活 咱失去啥物物件 越頭看你坐佇遐
頭毛已經白鑠鑠 我覺得時間咧行 攏無感覺 目瞅金金看
這張作伙翕的相 永遠的祝福 你身體勇健 做你的後生你的囝
咱緣份超過一世人 全世界第一好的運命 就是來出世做恁囝
做你的後生你的囝 心內的感謝講未煞 你穿著尚愛這領衫
你永遠是我 尚媠的媽媽
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柯淑勤在MV裡飾演一名性格剛烈、卻逐漸被失智症侵蝕記憶的母親。她表示，歌詞寫得太貼近人心，殘酷的現實面讓她產生強烈代入感：「真的會怕！會覺得有一天自己也可能變成這樣。」
談到如何防範失智，柯淑勤半開玩笑警告黃鐙輝要多注意，這不是年輕人的專利。黃鐙輝打趣回應：「聽說一直打麻將就有幫助。」還分享自己與丈母娘萁媽打牌的趣事，爆料丈母娘贏錢不給、輸錢一直要。
故事有洋蔥！當記憶剝落 才看見最深的愧疚與愛
MV故事圍繞在經營小吃攤、相依為命的母子。柯淑勤將兒子的天生腳疾視為一生的愧疚，因此總是以嚴厲的責罵表達關心。而黃鐙輝則飾演默默守護、樂觀堅韌的兒子。全片有大量的對白和劇情敘事，像是在看電影一樣。
當母親逐漸失智，甚至將兒子誤認為已逝的丈夫時，兒子選擇陪她走進過去的記憶與青春。黃鐙輝分享，爺爺也曾有過類似失智的經驗，所以演起來特別有感觸。製作人凃凱傑表示，這首歌兩年前就完成了，隨著時間發酵，越來越多人被打動，才決定在母親節推出MV。目前歌曲已上架各大數位平台，MV則在YouTube可看到。
〈做你的後生你的囝〉
演唱 ：澎恰恰 詞：陳冠宇 凃凱傑 曲 ：凃凱傑
你咁會記彼工 我哭甲多大聲 你講免驚 媽媽甲你惜予惦
你開始唱歌予我聽 開始擽呧共我弄 我笑甲 你嘛笑甲
出社會到今馬 路一直向前行 為著生活 咱失去啥物物件 越頭看你坐佇遐
頭毛已經白鑠鑠 我覺得時間咧行 攏無感覺 目瞅金金看
這張作伙翕的相 永遠的祝福 你身體勇健 做你的後生你的囝
咱緣份超過一世人 全世界第一好的運命 就是來出世做恁囝
做你的後生你的囝 心內的感謝講未煞 你穿著尚愛這領衫
你永遠是我 尚媠的媽媽
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