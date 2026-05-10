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▲黃鐙輝（左）和柯淑勤（右）兩人在澎恰恰台語新歌〈做你的後生你的囝〉MV裡，飾演失智的母親和瘸腿的兒子相互依偎照顧的故事，全片有大量的對白和劇情敘事，像是在看電影。（圖／說到不如做到陪伴YT提供）

藝人澎恰恰在母親節推出台語新歌〈做你的後生你的囝〉，MV邀來柯淑勤、黃鐙輝首度合體，演出失智母親與兒子的互動，已在YouTube頻道「說到不如做到陪伴」正式上線，帶觀眾在記憶瓦解的過程中，看見媽媽對孩子的愛。令人動人的是，劇中母親即使失智了，仍會記得關心瘸腿兒子的狀態。柯淑勤在MV裡飾演一名性格剛烈、卻逐漸被失智症侵蝕記憶的母親。她表示，歌詞寫得太貼近人心，殘酷的現實面讓她產生強烈代入感：「真的會怕！會覺得有一天自己也可能變成這樣。」談到如何防範失智，柯淑勤半開玩笑警告黃鐙輝要多注意，這不是年輕人的專利。黃鐙輝打趣回應：「聽說一直打麻將就有幫助。」還分享自己與丈母娘萁媽打牌的趣事，爆料丈母娘贏錢不給、輸錢一直要。MV故事圍繞在經營小吃攤、相依為命的母子。柯淑勤將兒子的天生腳疾視為一生的愧疚，因此總是以嚴厲的責罵表達關心。而黃鐙輝則飾演默默守護、樂觀堅韌的兒子。全片有大量的對白和劇情敘事，像是在看電影一樣。當母親逐漸失智，甚至將兒子誤認為已逝的丈夫時，兒子選擇陪她走進過去的記憶與青春。黃鐙輝分享，爺爺也曾有過類似失智的經驗，所以演起來特別有感觸。製作人凃凱傑表示，這首歌兩年前就完成了，隨著時間發酵，越來越多人被打動，才決定在母親節推出MV。目前歌曲已上架各大數位平台，MV則在YouTube可看到。