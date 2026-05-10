社群平台Threads和臉書社團、PTT上，昨天晚間開始陸續出現指稱台灣旅客在日本沖繩撞死人的貼文，PTT八卦版更轉發截圖嘲諷「台灣三寶丟臉丟到沖繩了」。然而，日媒稍早指出，這名撞人的肇事者是一名中國女大生。
社群平台Threads上一名網友貼文提到沖繩發生的這一場車禍，「台灣三寶丟臉丟到沖繩了…現主時發生的事故… 機車騎士頭破血流，小腿都彎了。現場電擊完還是沒恢復意識」，聲稱是同事下班回家騎在前面目睹。
臉書社團「沖繩旅遊分享資訊站」稍早也有人PO出相關訊息，但內容卻極像AI的整理文，聲稱肇事者持有台灣護照，「三寶撞人還想肇逃」，消息隨後被轉至PTT八卦版，轉貼帳號指稱「台籍肇事者釀禍後還嘻嘻哈哈」。
不過，沖繩當地媒體《琉球朝日放送》稍早報導提到這起車禍事件，5月9日傍晚，在豐見城市的國道上，一輛準備右轉的汽車與一輛直行而來的摩托車發生碰撞，騎乘摩托車的外國籍男子被送往醫院，但最終死亡。死亡的是一名孟加拉國籍、居住於那霸市的男性派遣員工。
警方表示，5月9日下午5點多，在豐見城市瀨長的國道331號交叉路口，一名從糸滿往那霸方向直行的男子所駕駛的摩托車，與一輛從那霸方向準備右轉前往瀨長島的車輛發生碰撞。在這起事故中，男子在倒地時頸椎骨折，於心肺停止狀態下被送往醫院，但在事故約2小時後被確認死亡。
事故現場是一條包含右轉專用車道在內的三線道直線道路，警方正向駕駛車輛的20多歲中國籍女大學生了解情況，以調查事故的詳細原因。
另一日媒琉球放送則提到，這名居住在東京的中國23歲女大學生駕駛的是租賃車，且載著另1人。女大生和同伴都沒有受傷。
值得注意的是，Threads、臉書社團指稱是台灣旅客在沖繩撞死人的文章稍早都悄悄刪除，僅剩PTT八卦版轉傳文章至今未刪，且有大量帳號藉機嘲諷台灣遊客在海外的行為。
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臉書社團「沖繩旅遊分享資訊站」稍早也有人PO出相關訊息，但內容卻極像AI的整理文，聲稱肇事者持有台灣護照，「三寶撞人還想肇逃」，消息隨後被轉至PTT八卦版，轉貼帳號指稱「台籍肇事者釀禍後還嘻嘻哈哈」。
警方表示，5月9日下午5點多，在豐見城市瀨長的國道331號交叉路口，一名從糸滿往那霸方向直行的男子所駕駛的摩托車，與一輛從那霸方向準備右轉前往瀨長島的車輛發生碰撞。在這起事故中，男子在倒地時頸椎骨折，於心肺停止狀態下被送往醫院，但在事故約2小時後被確認死亡。
事故現場是一條包含右轉專用車道在內的三線道直線道路，警方正向駕駛車輛的20多歲中國籍女大學生了解情況，以調查事故的詳細原因。
另一日媒琉球放送則提到，這名居住在東京的中國23歲女大學生駕駛的是租賃車，且載著另1人。女大生和同伴都沒有受傷。
值得注意的是，Threads、臉書社團指稱是台灣旅客在沖繩撞死人的文章稍早都悄悄刪除，僅剩PTT八卦版轉傳文章至今未刪，且有大量帳號藉機嘲諷台灣遊客在海外的行為。