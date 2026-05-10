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▲台中三大百貨生活圈一覽表。

隨著「漢神洲際購物商場」開幕營運，台中百貨商圈版圖逐漸形成三強鼎立態勢，包括七期「新光三越、遠東百貨」、東區「三井LaLaport」，以及北台中的「漢神洲際購物商場」，三大百貨聚落帶動周邊商業與住宅市場發展，也成為建商布局推案重要熱區。市場觀察指出，相較於七期商貿核心定位與東區舊城商圈機能導向，14期「洲際段」憑藉低密度開發、高綠覆率及大型建設題材，逐漸形成具休閒與運動氛圍的住宅聚落，近年吸引不少自住與置產族群關注。其中，近期開幕的「漢神洲際購物商場」規模約6.6萬坪，匯聚超過500家品牌，加上洲際棒球場、台中巨蛋等建設題材，帶動周邊區域能見度提升。串聯巨蛋與百貨的「洲際路綠園道」，也成為建商布局熱區，包括舜元、惠宇、遠雄等品牌建商均有新案推出。其中，位於洲際路綠園道周邊的「舜元悟野」，規劃為千坪基地規模的獨棟超高層大樓，主打「運動社交」核心定位，在社區內打造超過350坪的室內外動能場域，發展出結合籃足球、羽球與室內高爾夫的「三球野奢宅」概念；這類強調高互動性、將專業運動與生活管理深度整合的場域規劃，精準對位追求質感社交生活的菁英階層，成為14期最具代表性的開發作品。另「遠雄丰尚」則以27坪兩房產品吸引首購與外地客群。主打靜巷住宅的「惠宇和慕」，近期成交均價約落在每坪65萬元左右。台灣房屋信實崇德店店長明而康分析，百貨商場進駐通常代表區域發展逐步成熟，也成為房價的重要支撐因素。其中，七期已屬高密度豪宅與商辦聚落，預售單價站上每坪百萬元。東區則因LaLaport開幕帶動補漲效應，新案價格陸續站穩5至6字頭；至於14期洲際段，則因低密度開發與大型建設利多，逐步形成類似國際都會的高級住宅氛圍。根據市場資料，七期指標豪宅案如「聯聚玉衡大廈」，最新揭露的47樓與48樓，分別以總價9,131萬及9,287萬成交，扣除車位後單價約在137.8萬與139.6萬之間。東區「浩瀚湖濱城」則從過去3字頭上升至6字頭行情，新案「允將沐溡」均價約每坪54萬元。。東區房市的補漲動能也吸引建商持續加碼，包括「坤悅建設」、「泓瑞建設」皆有新案布局。市場人士認為，隨著百貨商圈成形與重大建設陸續到位，台中三大百貨生活圈未來仍將持續牽動區域房市發展。