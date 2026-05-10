韓國綜藝節目《換乘戀愛4》出演者敏京、承容（曾譯：勝勇）日前公開認愛後，在IG上公開17張情侶照片大方放閃。今（10）日又傳出嘉賓有植、允寧也疑似交往的消息！網友挖出兩人多張同位置打卡照，另外節目剛結束時，允寧和有植交往9年的前女友敏京是關係超好的好閨密，卻已經一個多月毫無互動！
2月底就被偶遇！允寧、有植IG照洩密
網友根據IG貼文和網友偶遇的紀錄，整理出一連串時間線，指出允寧和有植疑似戀愛跡象早在節目結束後不久就開始出現。最早可追溯至2月底，有網友在韓國街頭偶遇有植和另一檔戀愛節目《單身即地獄5》的承一一同拍攝影片，而當時允寧也在現場。
3月25日，允寧在IG發布的貼文中被發現疑似露出有植的衣角，有植同一天的IG內容則出現與允寧相似色系的服裝，以及相同的一隻狗，因此網友推測兩人的照片就是同一時間地點。
允寧、有植同時去日本！和敏京1個多月沒互動
4月9日，兩人再度被路人目擊一同前往另一嘉賓宇振位於現代百貨的餐廳用餐，還疑似穿著同款情侶鞋。4月25日前後，允寧、有植又先後發布了在日本旅遊的照片，行程時間高度重疊，不過也有網友補充，有植去日本是與《單身即地獄》男嘉賓承一同行，只是不知道允寧是否也是其中一員。
此外，有網友回頭檢視有植與允寧的IG互動，發現近期幾乎每則貼文都會互相按讚，反觀允寧自4月中後開始，對敏京的貼文不再有任何互動，與過去頻繁按讚的情況出現明顯落差。由於節目剛結束時，敏京和允寧的關係非常好，兩人不但會一起去吃海底撈，敏京還曾在允寧的貼文底下回覆：「我愛你」，完全就是妥妥的閨密，因此許多觀眾都不敢想像允寧真的和敏京前男友有植交往，直呼這關係鏈實在是太戲劇化了。
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網友根據IG貼文和網友偶遇的紀錄，整理出一連串時間線，指出允寧和有植疑似戀愛跡象早在節目結束後不久就開始出現。最早可追溯至2月底，有網友在韓國街頭偶遇有植和另一檔戀愛節目《單身即地獄5》的承一一同拍攝影片，而當時允寧也在現場。
3月25日，允寧在IG發布的貼文中被發現疑似露出有植的衣角，有植同一天的IG內容則出現與允寧相似色系的服裝，以及相同的一隻狗，因此網友推測兩人的照片就是同一時間地點。
允寧、有植同時去日本！和敏京1個多月沒互動
4月9日，兩人再度被路人目擊一同前往另一嘉賓宇振位於現代百貨的餐廳用餐，還疑似穿著同款情侶鞋。4月25日前後，允寧、有植又先後發布了在日本旅遊的照片，行程時間高度重疊，不過也有網友補充，有植去日本是與《單身即地獄》男嘉賓承一同行，只是不知道允寧是否也是其中一員。
此外，有網友回頭檢視有植與允寧的IG互動，發現近期幾乎每則貼文都會互相按讚，反觀允寧自4月中後開始，對敏京的貼文不再有任何互動，與過去頻繁按讚的情況出現明顯落差。由於節目剛結束時，敏京和允寧的關係非常好，兩人不但會一起去吃海底撈，敏京還曾在允寧的貼文底下回覆：「我愛你」，完全就是妥妥的閨密，因此許多觀眾都不敢想像允寧真的和敏京前男友有植交往，直呼這關係鏈實在是太戲劇化了。