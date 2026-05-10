我是廣告 請繼續往下閱讀

全台醫美針孔攝影機偷拍連環爆，今（10）日有民眾在社群媒體Threads發文指出自己在台北市中正區頂級月子中心的SPA室，發現天花板裝有3個煙霧偵測器，沒想到拆下來竟發現疑似藏有攝影機的裝置。對此，轄區中正第一分局派員到場檢視發現該煙霧偵測器藏有線路，遂立即與刑大科偵隊成立專案小組，透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，進行檢視，並通知負責人至分局接受調查，全案將依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌移請北檢偵辦。中正一分局表示，今日下午2點接獲110通報，民眾稱於中正區月子中心哺乳衛教室之煙霧偵測器發現疑似有鏡頭。分局派員到場檢視發現該煙霧偵測器藏有線路，遂立即與刑大科偵隊成立專案小組，透過紅外線反針孔偵測器整層全面偵測，進行檢視，並執行同意搜索及證據保全，現場查扣煙霧偵測器（含線路）、監視器主機及硬碟等證物。中正一分局指出，通知負責人至分局接受調查，全案將依妨害性隱私、妨害秘密、醫療法等罪嫌移請北檢偵辦。遭指控護理之家在臉書發出聲明澄清強調，「針對近日相關新聞，本機構秉持透明、負責之態度，主動配合主管機關監督，目前本館均已完成公部門聯合實地查核，本機構各項空間設施符合法規，無任何違規監控設備。」