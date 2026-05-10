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衛生局長期照護科長郭月雲表示，有關民眾反映汭恩產後護理之家疑似有裝針孔設備，目前警方已在現場，將拆除民眾反映的監視器並扣回相關設施設備，以釐清機構所表示是否從未運作，衛生局後續配合警方進行相關調查。

醫美診所針孔偷拍事件越演越烈，不僅多家醫美診所連環爆，現在就連月子中心也傳出疑似裝攝影機偷拍。有民眾指控，「六星級月中」台北汭恩產後護理之家，疑似有跟愛爾麗同款的煙霧偵測型攝影機。警方獲報到場確認是偽裝型攝影機，但沒運作。北市衛生局說，後續配合警方調查；擴大反針孔專案稽查已抽查1家產後護理之家，無違規情事。有民眾在threads上爆料稱「月子中心也裝偷拍」，並附上影片，畫面可見天花板上有不明管線，且拆除下來的設備確實就是煙霧偵測型攝影機，隨後該民眾更指出店家就是台北汭恩產後護理之家，強調已經報警，貼文曝光引發大批網友關注，也讓不少媽媽感到憂心恐慌。轄區中正一警方今日下午2點多獲報到場，詢問了解民眾指控疑似偷拍，護理之家負責人出面強調「完全不知情」，並同意警方進入用紅外線反針孔偵測器偵測，現場確實有疑似煙霧偵測型裝置，裡面有管線連接，但經全面檢測並未運作