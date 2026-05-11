5月最新咖啡優惠！根據星巴克官網，今（12）日周一全台門市「星巴克買一送一」有星冰樂，最便宜大杯55元起，使用uniopen聯名卡飲料好友分享。85度C表示，夏日新品開喝荔枝系列，5月14日起兩杯99元優惠一覽。
星巴克：買一送一有星冰樂！最便宜大杯55元起咖啡優惠
星巴克表示，今母親節後周一開工小確幸，最便宜「星巴克買一送一」咖啡優惠買法！推薦使用uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，今星巴克優惠平均每杯價格：推薦熱賣剛回歸的大杯「草莓風味抹茶那堤」87.5元，「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，香草風味星冰樂62.5元、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽只要55元起超便宜。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85度C：夏日新品「荔枝系列」開喝！兩杯99元優惠搶先看
85度C表示，夏日開喝沁涼「荔枝系列」新品，推出「荔枝烏龍」55元、「荔枝氣泡烏龍」65元與「荔枝冰美式」75元，共3款嚐鮮。
最新85度C優惠搶先看，5月14日至5月31日，加碼推出「夏日好茶季」優惠，期間任選兩大杯冰的荔枝烏龍或椪柑翡翠只要99元，消暑又划算。
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星巴克表示，今母親節後周一開工小確幸，最便宜「星巴克買一送一」咖啡優惠買法！推薦使用uniopen聯名卡每週一飲料好友分享，即日起至6月30日，活動期間每週一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，今星巴克優惠平均每杯價格：推薦熱賣剛回歸的大杯「草莓風味抹茶那堤」87.5元，「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，香草風味星冰樂62.5元、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽只要55元起超便宜。
提醒大家，本活動限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（如：Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）與使用附加之電子票證儲值卡（如：icash 2.0）付款及自動加值等交易。交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
85度C：夏日新品「荔枝系列」開喝！兩杯99元優惠搶先看
85度C表示，夏日開喝沁涼「荔枝系列」新品，推出「荔枝烏龍」55元、「荔枝氣泡烏龍」65元與「荔枝冰美式」75元，共3款嚐鮮。
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