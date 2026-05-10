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日本JR東海道從神奈川開往群馬的列車，當地時間今（10日）下午4點半發生一起事故，列車在行駛途中有人在列車車廂噴灑不明噴霧，多位乘客頓時喉嚨疼痛，其中有3人被送醫。根據NHK報導，10日下午4點半左右，警方與消防單位接獲通報稱，在JR東海道線行駛中的電車車廂內有人噴灑了噴霧，電車因此暫時停靠川崎站。3人出現喉嚨疼痛等症狀並送醫，但消防人員檢查車廂後，並未檢測出有毒成分，目前警方與消防正進一步確認詳細情況。根據警方與消防等單位表示，這列電車是下午3點38分從神奈川縣的小田原站出發，開往群馬縣高崎站的上行列車，之後停靠在川崎站。消防單位表示，有3人出現喉嚨疼痛及頭痛等症狀並被送往醫院，但症狀都屬輕微。消防人員檢查電車車廂後，並未檢測出有毒成分，因此正與警方確認詳細情況。事發現場聚集了大量消防車與救護車，一度陷入騷動。JR東日本表示，東海道線因川崎站進行車內檢查，自下午4點半左右起，橫濱站至品川站之間的上行線一度暫停行駛，但已於當地時間7點前恢復運行。停駛期間，列車不停靠川崎站，而是使用橫須賀線的軌道行駛。