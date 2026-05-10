台北誠品生活南西店昨（9）日爆出，美食街有老鼠從天花板掉落，對此，北市衛生局今天下午晚間與商業處、環保局到場聯合稽查。

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有民眾在社群平台Threads上發出一段影片，影片中可見一隻老鼠在地面掙扎，而地點正是誠品生活南西店美食街，當時該民眾正要走去搭手扶梯，沒注意到老鼠，被好心路人叫住，聽說老鼠是從天花板掉下來。

對此，北市府表示今（10）日晚間，由環保局、衛生局、商業處至誠品生活南西店進行跨局處聯合稽查；環保局稽查項目含空氣污染防制設備、油脂截流槽，廚餘及垃圾收集清運、垃圾儲存空間等；經查空氣污染防制設備中之靜電機仍有部分油煙逸散情形，已當場要求業者加強設備清洗保養及提升處理效能，並應定期清潔電極板、集塵板及內部濾網，避免因油垢堆積致降低油煙處理效率。

環保局也提醒店家，必要時應辦理設備維修或更新，以有效降低油煙及異味逸散情形、餘油脂截流槽皆定期維護，廚餘及垃圾收集儲存皆須加蓋，持續定期執行鼠害防治作業，透過良好環境管理，從源頭防治鼠害。

衛生局現場針對美食街共28家食品業者（含餐飲業者及販售業者）確認並加強宣導鼠類防治相關措施，並輔導業者落實環境清潔、食品防護及病媒防治管理措施，以降低病媒孳生風險及維護食品衛生安全。

衛生局也提醒店家防鼠3不策略，「不讓鼠來-封閉鼠道、不讓鼠住-整理環境、不讓鼠吃-斷絕糧食」，平時應留意環境中老鼠可能入侵之路徑，修補紗窗門、封住鼠洞及縫隙；廚房、倉庫、儲藏室及居住環境應定期整理，保持整潔避免鼠類築窩；餐具及廚具使用後應儘快清洗，飲水、食物、廚餘或動物飼料應存置於密閉容器中，避免鼠類覓食造成汙染。

商業處針對百貨業者自主清消紀錄、垃圾桶與廚餘桶使用情況進行查察，業者自115年1月起，每月都針對鼠類進行自主清消，廚餘桶及垃圾桶都有加蓋，宣導業者持續加強環境衛生管理。

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李怡姍編輯記者

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