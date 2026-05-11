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▲小玥兒按讚媽媽大S和具俊曄照片。（圖／翻攝自微博）

已故女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲的女兒「小玥兒」昨（10）日開通個人IG帳號，而她被發現按讚了媽媽大S、繼父具俊曄的合照，追蹤名單裡也只有S家族的19人，並沒有追蹤現在照顧自己的繼母馬筱梅。小玥兒的IG帳號母親節當天曝光，目前追蹤名單僅有19人，清一色都是徐家成員，包括外婆黃春梅、阿姨小S徐熙娣、小S的三位女兒們，以及與媽媽相關的粉絲帳號，小S與S媽也第一時間追蹤小玥兒，小S的大女兒Lily（許曦文）更親自在留言區互動，展現一家人的溫暖支持。此外，網友也發現，小玥兒特地按讚了媽媽大S與繼父具俊曄的親密合照，被解讀成認可媽媽再婚對象的愛，而她在社群發的第一篇文則是煙火照片，因為大S生前最喜歡煙火，因此在母親節前發出這樣的貼文，被認為藏有濃濃思念之情。許多網友看到後紛紛留言替她打氣，「她真的很想媽媽」、「12歲的小女孩正在努力保存和媽媽有關的一切」、「希望妳平安快樂長大」，而小玥兒透過一個個按讚與追蹤，慢慢拼湊屬於自己和媽媽的小世界，也讓外界看見她對母親深藏心中的愛。