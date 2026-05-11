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▲泰國豪門爆亂倫！勝獅集團接班人的弟弟Hiso Psi（如圖），指控哥哥Hiso Pi性侵他長達12年，女星大嫂Mild知情仍堅持嫁。（圖／翻攝自Hiso Psi IG@psiscott）

泰國演藝圈近日爆出震撼醜聞，女星Mild去年才風光嫁入豪門，丈夫Hiso Pi身為泰國知名啤酒品牌勝獅（Singha）集團接班人，沒想到如今卻遭親弟弟公開指控，涉嫌長期性侵長達12年，Mild甚至被爆出知道老公亂倫弟弟仍願意嫁，由於事件牽涉豪門家族、鉅額遺產與企業背景，消息曝光後立刻在泰國社會引發巨大震盪。Hiso Pi的弟弟Hiso Psi於9日透過影片公開發聲，指控自己從12至14歲時開始就遭哥哥長期侵犯，時間長達12年，且大部分事情都發生在家中，他更透露自己已握有哥哥親口承認相關行為的錄音，希望能藉此作為證據，替自己多年來承受的痛苦發聲。影片曝光後，大批泰國網友感到難以置信。因為Hiso Pi過去長期以豪門繼承人形象活躍於上流圈，而弟弟Hiso Psi則以海洋保育活動家身分受到關注，兄弟倆原本在外界眼中形象良好，如今卻突然爆出驚人醜聞。除了指控哥哥外，Hiso Psi也將矛頭指向母親，他表示母親其實多年來都知道家中發生的事情，但始終選擇冷眼旁觀，從未真正阻止過哥哥的行為。更令外界譁然的是，當他決定公開真相後，家人不但沒有安慰或協助，反而以「忘恩負義」、「破壞家族名譽」等理由對他提出訴訟，甚至威脅收回祖父留下的大筆遺產。事件中另一位備受矚目的，則是女星Mild。根據Hiso Psi說法，他其實在哥哥與Mild結婚前，就曾多次試圖聯絡對方，希望揭露家族真相，甚至想阻止這場婚姻。不過Mild最後仍選擇與Hiso Pi結婚，甚至拒絕讓弟弟出席婚禮，也因此引發外界質疑她是否早已知道部分內情。由於兩人婚後經常高調曬恩愛，如今卻突然捲入豪門醜聞，也讓許多粉絲相當震驚。Hiso Pi所屬的勝獅集團，是泰國最具代表性的啤酒品牌之一，在商界與社會具有極高影響力，因此這起家族風波不只牽動娛樂圈，也重創企業形象，隨著事件持續延燒，泰國社會也開始高度關注性侵案件、豪門權力結構以及受害者發聲困境等問題。目前相關單位尚未公布進一步調查結果，但外界已呼籲司法部門介入徹查，希望釐清真相。由於案件涉及未成年受害、長期隱瞞與家族施壓等敏感議題，預料後續還將持續引發關注。