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馬路突「多一塊紅色」有什麼用途？交通局公布正解

設置「行人優先區」，並首度在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面，一整塊紅色長方形在馬路上十分顯眼，藉由醒目視覺效果與車輛行經時產生的微震動提醒，讓駕駛人主動減速並停讓行人

▲新北市政府交通局近日與養工處合作，於新店區中正路117巷設置「行人優先區」，並首度在入口處導入彩色壓花瀝青鋪面。（圖／新北市政府交通局提供）

▲行人優先區中「彩色鋪面」是重要的安全輔助，該鋪面並不是標線，用意是透過不同顏色及花紋，提醒用路人進入此區域請「減速慢行」。（圖／我是台北人臉書）

行人優先區是什麼？壓花路面跟上國外：限速20公里、禁按喇叭趕人

行人優先區所代表的區域內行人不需靠邊行走，可以全寬通行。車輛進入該區域，車速則不得超過時速20公里，並且禁止按喇叭驅趕行人

▲行人優先區是特定路段提供行人最優先路權，範圍內速限20公里、全時段禁止按鳴喇叭，行人可於道路全寬通行。（圖／我是台北人臉書）

未禮讓行人代價大！肇事者最重恐被罰3萬6000元

▲若因未禮讓行人而肇事致人受傷者，將處新台幣1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並遭吊扣駕照1年至2年。（圖／取自pixabay）

行人優先區真的有效嗎？成效出乎意料：事故大減6成

台灣過去擁有「行人地獄」的罵名，近年來各大縣市政府為了擺脫負面形象，不斷推出全新馬路交通設計，希望能打造友善的交通環境。，提醒駕駛一定要特別注意。近年來為了行人交通安全，各縣市交通局不斷進化交通設計，新北市政府交通局近日與養工處合作，於新店區中正路117巷，打造更安全的通行環境。據了解，新店區中正路117巷鄰近瑠公公園，兩側以住宅區為主，是居民日常外出通勤和學生上下學的重要道路；但交通局專門委員林昭賢表示，有居民開始反映自從中華路83巷通車後，部分車輛改走這條巷子前往北新路，使該巷弄成為車流捷徑，也讓大家開始擔心走在路上的行人安全。為提升社區行人安全，交通局與地方充分溝通後，設立行人優先區，除了在入口設置「行人優先區」及速限20公里標誌外，並鋪設「彩色壓花瀝青鋪面」，不只有路面防滑效果，同時藉由鮮豔色彩和鋪面觸感，提醒駕駛人應主動減速、停讓行人。近年來部分縣市為了擺脫「行人地獄」惡名，推出「行人優先區」設計，在特定路段提供行人最優先路權。並以柏油壓花為主要標誌，目的在於透過視覺提醒用路人減速，標示進入行人優先區，以此保障行人安全。過去台北市交通管制工程處解釋，如駕駛遇到行人優先區要特別注意，，讓用路人能夠安心行走在巷弄內，但也呼籲汽機車和行人相互尊重。倘若駕駛未禮讓行人，根據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過者，將處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。若因未禮讓行人而肇事致人受傷者，將處新台幣1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並遭吊扣駕照1年至2年；如致人重傷或死亡，亦處3萬6000元罰鍰，並吊銷駕駛執照，肇事者後續更須負起沉重的刑事及民事賠償責任，代價極大，提醒駕駛人切勿為了貪圖一時的快速。近年來馬路上越來越常見「彩色瀝青壓花」行人優先區設計，不過該設計引發民眾看法不一，有人給予正面肯定，但反對者認為可能讓行人和駕駛感到更不安。但根據各大交通局表示行人優先區成效驚人，以新北市板橋區光明街為例，在實施後車輛平均行駛速率下降14%，交通事故更減少60%；台北市大安區大學里亦有推出交通友善區，，實施後車輛降速達26.52%，事故也減少22.22%。未來車主在路上看到該設計不用驚慌，只要注意行人與車輛安全，保持規定時速即可。