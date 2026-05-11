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淡江大橋最新4路線將上路！5元就能搭：直通板橋、桃機、八里

▲淡江大橋通車後將推出「4條全新公車路線」，包含「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」。（圖／我的新北市臉書）

車資為每日每班次5元，不分身分別（如全票、學生票、老人及身心障礙優待票），預約票種可選單日票或多日票。

▲115淡水八里觀光公車與其他路線不同，其採預約包車制，每班次開放18人預約。（圖／新北交通族臉書）

淡江大橋4公車路線試營運！班次、時間、路線圖一次看

▲988板橋快線路線圖。（圖／新北市政府交通局提供）

▲989機場快線路線圖。（圖／新北市政府交通局提供）

▲990機場快線路線圖。（圖／新北市政府交通局提供）

▲115淡水八里觀光公車試營運停靠站位、時刻表。（圖／新北市政府交通局提供）

淡江大橋新公車預約有限制！預約人數、規定速看

淡江大橋將於明（12）日上午11時30分通車，將正式開放汽機車通行，徹底改寫淡水八里兩地的過往交通模式。為了配合淡江大橋通車，《NOWNEWS今日新聞》整理淡江大橋新公車路線圖、預約網址、預約時間等，帶領讀者一文速懂。根據新北市交通局表示，淡江大橋通車後將推出「4條全新公車路線」，包含「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」，將自5月13日至6月10日試營運，並自5月5日起可至「跳蛙公車平台」線上預約，6月11日正式上線後，搭配1200都會通月票使用更划算。新設公車試營運期間，而新設公車路線上路後，未來民眾從淡水前往板橋、八里或是桃園機場，不必再繞一大圈，不論是通勤、出遊還是出國都更加便利。交通局提到，試營運期間除了讓駕駛熟悉路線、控制各站點到站時間外，將藉由民眾實際搭乘，全面檢視行駛效率、停靠站位、班次規劃、轉乘銜接及乘車舒適度等，當作公車正式通車前的重要優化依據與參考。發車時間：6:50、10:00、16:30、20:00桃園機場第2航廈發車時間：7:00、11:00、16:00淡海新市鎮發車時間：08:30、12:30、17:45桃園機場第2航廈發車時間：6:00、10:00、14:00捷運淡水站發車時間：7:45、11:30、15:30五、六、日行駛，每日3班發車時間：10:00、14:00、18:004路線須於發車前一日22時30分前完成預約，民眾線上完成預約後，可直接憑APP車票證明畫面搭車。每班次開放34人預約。每班次開放34人預約。每班次開放34人預約。每班次開放18人預約。