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▲水蜜桃姐姐朱安禹辣秀好身材。（圖／小蜜桃姐姐momo臉書）





從兒童台出道的「水蜜桃姐姐」（又稱小蜜桃姐姐）朱安禹今年已44歲了，她2011年嫁給中國身價10億的富商李慎言後，就逐漸淡出演藝圈，生下1兒1女、定居上海，過著貴婦生活。昨（10）日母親節當天，朱安禹也在臉書發文分享自己的近況，照片中的她，在海邊身穿低胸上衣，大秀好身材，到了遊樂園後則換上熱褲，露出細白長腿，看起來彷彿還是少女，外型相當凍齡，讓粉絲紛紛大讚「美翻了」。朱安禹昨日在臉書有感而發地說：「就在覺得自己內心還像個孩子的同時，不知不覺已經當母親14年了…只能說我的忍耐力又進化了…人生為人母後更是充滿著許多為知的挑戰與孩子共同成長，祝天下的媽媽們母親節快樂」。她還分享了11張帶著小孩到迪士尼樂園度假的照片，只見朱安禹邊吃甜點邊拍美照，她身穿熱褲搭配鴨舌帽，看起來相當減齡。她和兒子也一起到海邊戲水，朱安禹換上白色低胸上衣，大秀深邃事業線，好身材直接不藏了，讓粉絲看了紛紛按讚留言：「 好美喔，一點都沒有變」、「辣媽母親節快樂」、「你真的美翻了」。朱安禹的兒子Ray目前14歲，女兒Rina11歲，兩人曾組團體「水星兄妹」在2021年出道，並推出創作單曲〈YADANUHO呀達弩猴〉，希望可以像媽媽一樣，帶給無數小朋友歡樂正能量。朱安禹當時親自指導填詞，陪伴兩個孩子進入錄音室，創造出屬於一家人的音樂紀錄，直言：「疫情期間讓我們有更多相處與溝通，這首歌就是那段時光的成果。」可見淡出演藝圈後，她的家庭生活十分幸福美滿。