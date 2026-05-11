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▲俊倩和潘裕文在一年前和平分手。（圖／翻攝自IG＠zennn_zz）

42歲潘裕文2007年參加《超級星光大道》進入演藝圈，溫柔的嗓音圈粉無數，未料他前幾天在桃園開唱時，突然宣布退出歌壇，經紀人也並未透露他的動向，外界瘋猜可能與交往2年的馬來西亞歌手俊倩分手有關，對此，俊倩昨（10）日在IG發聲表示，雙方是和平分手，希望各自安好，希望大家不要過多猜測。俊倩昨在IG限動以黑底白字發表聲明，「最近收到了很多訊息，感謝大家的關心，但也希望大家不要再過多猜測，我們一年前已經和平分手了，也各自走向了不同的人生階段。」希望彼此都能安好，未來也會祝福對方，「謝謝大家的理解與關心。」潘裕文日前在桃園出席公開活動時，突然哽咽說，「這可能是我作為歌手，最後一次唱給大家聽。」讓台下的歌迷傻眼，紛紛發出驚嘆聲，潘裕文才說，當時在台上看著這麼多歌迷，突然覺得應該要當面給大家一個交代，出道20年，他認為這段旅程已經夠了，即將朝下一個階段邁進，至於未來動向，經紀人也表示潘裕文個性低調，不方便透露細節。