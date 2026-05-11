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▲許藍方曾合作代言的連鎖醫美聖宜診所傳出針孔疑雲，對此她發聲強調，絕對不支持侵犯個人隱私或違法偷拍。（圖／翻攝自許藍方臉書）

▲爆出針孔疑雲，聖宜診所發出聲明表示會以積極負責的態度面對相關問題。（圖／翻攝自聖宜診所臉書）

醫美產業隱私風暴持續擴大！繼愛爾麗集團涉針孔爭議後，知名連鎖醫美聖宜診所近日也遭爆診間疑似裝設錄影設備，且鏡頭正對治療床位。警方獲報後已搜索診所並帶回負責人偵訊。對此，曾與聖宜診所合作代言的許藍方在昨（10）日發出聲明，強調對於侵犯隱私絕對無法接受。據了解，有消費者指控在聖宜診所接受療程時，驚覺診間內疑似有錄影裝置，且拍攝範圍涵蓋高度私密的治療區域。相關消息曝光後引起輿論譁然，警方已於近日派員前往診所進行搜索，查扣相關監視影像與設備，並將診所負責人帶回釐清是否涉及《妨害秘密罪》或違反《個資法》。面對合作診所爆發嚴重隱私爭議，許藍方在社群平台發布黑底白字的嚴肅聲明，她表示會持續關注後續調查結果，並強調：「若任何行為涉及侵犯個人隱私或違法拍攝，我的立場一向明確，無法接受，也絕不支持。」品牌形象受重挫，聖宜診所也發布3點聲明回應，表示目前正全力配合相關單位調查。為了安撫消費者不安的情緒，診所的補償措施是，若消費者對隱私存有疑慮並提出退款需求，診所在完成身分確認後，承諾當天立即辦理現金退款，希望能藉此降低事件衝擊。