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近日檢警偵辦醫療機構疑涉不法偷拍案件，高雄市政府高度重視其侵害病人隱私及醫療安全，已責成衛生局、警察局配合司法機關進行相關行政調查及後續保護措施。根據目前掌握資料，除愛爾麗診所，另有民眾於高雄市光澤診所接受醫美處置過程中，疑未經同意遭攝影像，並涉及身體隱私部位，高市府對此嚴正關切，今（11）日特別呼籲曾於上述診所看診民眾，若對自身隱私或權益有遭侵害疑慮，主動與市府衛生局聯繫，市府將全力協助民眾維護合法權益。高市府表示，目前所知已有民眾於高市醫療機構進行醫療或美容處置過程，未經同意遭錄攝涉及身體隱私部位等高度敏感個人資料及隱私內容，事態極為嚴重，為進一步確認影響範圍、釐清案情，並保護受害民眾法律上相關權利，市府責成衛生局開設醫療隱私權益受損專線電話07-7134000轉分機5801、5802或5803（視需要擴充專線，會另行公告），由專人受理民眾陳情，協助個案事實釐清後依法轉請相關機關依法處理。針對涉案醫療機構，高市府後續將依《個人資料保護法》、《醫療法》、《消費者保護法》及相關法令，持續要求其配合調查，釐清查明包括影像拍攝設備設置情形及管理流程、確認受影響當事人範圍、保全相關證據資料及設備紀錄、通知受影響民眾並協助後續法律程序、釐清療程收退費及消費爭議情形、要求提出改善措施及防止類似事件再度發生。高雄市政府嚴正重申，醫療機構應嚴格遵守病人隱私保護、個人資料保護、醫療收費及消費者權益保障相關規範。任何以隱藏式設備侵害民眾隱私之行為，均嚴重違反社會信賴及醫療倫理；如涉超額收費、擅立收費項目或未妥善處理退費爭議，市府亦將依法查明並處理，絕不寬貸。民眾如有相關疑義或需協助，可撥打衛生局醫療隱私權益受損專線，服務時間為每日上午8時至12時，下午1時30分至5時30分，市府將提供必要協助與諮詢服務。