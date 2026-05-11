我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俐人（如圖）在節目《小姐不熙娣》現場重現她爆紅的「吹風機使用教學」影片，讓小S大傻眼直呼：「誰不會用吹風機啦！」（圖／東森綜合台提供）

藝人王俐人近期身穿性感內衣、激凸上鏡帶貨，或是上成人直播平台SWAG做瑜伽，都引發話題。她在今（11）日晚間將播出的《小姐不熙娣》也提到，去年一夜之間揹上數百萬債務的內幕，演藝圈還突然瘋傳她要退休，讓她通告和戲約都停擺。而關於她在螢光幕前的清涼激凸穿著，主持人小S也力挺，要大家不用大驚小怪。王俐人在節目中首度揭開她好一段時間沒有上節目的真相。她表示，去年因為某些變故，讓她在一夜之間被迫揹上幾百萬元的巨額債務。雪上加霜的是，演藝圈內竟開始瘋傳她已經退休不再接工作，導致她的通告與戲約近乎歸零。王俐人表示，從從去年6月至今，生活過得非常辛苦，希望透過節目闢謠，「我並沒有生病，我也沒有退休，請大家放心。」王俐人也向各大製作單位喊話，她「在線上，隨時都可以工作。由於近期王俐人因為在網路影片中經常有激凸畫面，遭到網友熱議，甚至有人留下「阿姨瘋了」等批評字眼。對此，在紐約長大的王俐人表示，身邊的人其實都不在乎這件事，這些影片反而讓她突然多了很多20多歲的小鮮肉粉絲。小S也力挺，直言自己也是不愛穿胸罩的女生，霸氣回嗆酸民：「為何大家看到激凸要大驚小怪？」 主張女性應擁有身體自主權，不應被傳統框架束縛。王俐人也在現場重現她最近爆紅的影片內容，穿著性感一本正經地示範如何使用吹風機。她認真教學的模樣讓小S當場破防，忍不住傻眼吐槽：「誰不會用吹風機啦！這有什麼好教的？」逗樂全場。《小姐不熙娣》最新一集將在今晚10點，在東森綜合32頻道播出。