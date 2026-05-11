我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坂口杏里沉迷牛郎店敗光母親遺產，又爆出糾纏前男友私闖民宅。（圖／翻攝自X）

昨（10）日適逢母親節，許多藝人都在社群平台上分享與媽媽的故事，也有些藝人有過悲慘的童年經歷，其中日本35歲前AV女優坂口杏里已故的母親坂口良子是知名演員，沒想到在媽媽過世後，坂口杏里因難走出喪母之痛，沉迷牛郎店花光千萬遺產。坂口杏里的媽媽是傳奇影后坂口良子，母女倆常常一起上綜藝節目，坂口杏里可愛不做作的形象收穫一票粉絲，後來也跟隨媽媽腳步踏入演藝圈。只是好景不常，2013年坂口良子病逝，坂口杏里難走出喪母之痛沉迷牛郎店花光千萬遺產，還勒索男公關三萬元日幣，行為相當脫序。坂口杏里2016年轉行成為AV女優，並推出成人電影《藝人ANRI What a day!!》，甚至傳出在新宿陪酒、應召站賣春引來高度關注。坂口杏里的感情也非常坎坷，2022年和跨性別格鬥家福島進一結婚，隔年就離婚，後來又和圈外男子有過一段婚姻，依舊分手收場。去年11月她被拍到在新宿的同志酒吧打工，體態明顯浮腫，今年1月她接受日媒訪問，透露因變胖導致行走吃力，原本要在2月初開創直播主經紀公司，結果她在超商偷竊300日圓的三明治遭到逮補，風光生活已不如從前。