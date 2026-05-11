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▲謝祖武不只為人節儉，平時也熱於行善，會參加公益活動。（圖／介惠基金會提供）

靠長壽劇《麻辣鮮師》走紅的資深男星謝祖武雖然外表光鮮亮麗，但實際上經濟負擔沉重，因為他的老母親生前患有失智症；謝祖武為了照顧媽媽，9年時間就燒掉648萬元，因此一度扛不起車貸，只能選擇把代步車賣掉。不僅如此，謝祖武為了省錢，還有打包片場便當的習慣，將這些劇組提供但是大家沒吃完的便當帶回去，隔天加熱當早餐吃，他樂觀笑說：「又是豐盛的一餐」。謝祖武的媽媽在2014、2015年左右患上失智症，生活無法自理，謝祖武為了照顧母親，經常醫院、片場兩頭奔波，還要扛房貸、養妻小，積蓄所剩無幾；加上他有段時間沒有戲拍，失業長達半年，謝祖武因此忍痛賣掉愛車，無力再扛車貸。謝祖武當時為了多省一點錢，給家人更好的環境，他甚至有打包片場剩餐的習慣，笑說隔天早上只要用電鍋加熱一下，又可以飽餐一頓。謝祖武更認為，投資不一定能賺錢，但節儉可以保證一定存到錢，因此他花錢從不大手大腳，每一分都精打細算。後來謝媽媽在2023年過世，享耆壽93歲，謝祖武照顧媽媽近9年，深知長照者的痛苦，也陸續開始參加公益活動，分享自身故事。他去年為介惠基金會幫助偏鄉弱勢長者的活動站台時，就公開透露照顧媽媽的9年花費，保守估計高達648萬元。謝祖武當天更哽咽地說：「那段時間真的很難熬，母親第一次插管、第一次忘記你、第一次對你大聲、第一次拿東西丟你……，那一幕幕都還在眼前。那是一段一輩子不會忘記，但也不想再經歷的過程。」