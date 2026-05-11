全才創作女歌手林冠吟2004年從樂壇橫空出世，從小學音樂和被吳宗憲發掘的歷程，以及唱作能量、風格讓她被譽為「女周杰倫」，經典曲〈毀滅愛情〉、〈秦俑〉、〈兇手〉傳唱超過20年，林冠吟當年發完兩張專輯就轉為幕後，銷聲匿跡16年才在網路節目現身，她近日貼出照片，透露已經進錄音室重錄舊歌，「正走在重返舞台的路上。」讓歌迷驚呼：「哇X！從高三等到三高了！」《NOWNEWS今日新聞》進一步詢問林冠吟新作進度，她表示暫時不方便對外說明太詳細的內容，等所有規劃告一個段落一定會跟大家報告。
林冠吟進錄音室配唱 證實重錄所有舊作品
日前，林冠吟在粉專放上人在錄音室配唱的側拍照，寫下：「正走在重返舞台的路上。」後來統一在留言處回覆眾多網友的疑問，「因為版權的問題，所以所有舊歌必須要全部重編、重錄，過程真的有點辛苦，我已經在進行中，並且進到錄音室裡了。」證實著手整理舊作、錄製新作品，推測離全面復出之路已經不遠。
貼文一發布，大批歌迷情緒激動，「已經不是毀滅愛情了，請出毀滅婚姻，謝謝XD」、「期待可以在Spotify上聽到火星人專輯」、「昨天才用電腦播放CD回味你第一張專輯所有歌曲」、「重錄沒關係，因為妳的歌真的只有妳才能駕馭」、「求kkbox上毀滅愛情」、「有生之年還能聽到妳的新歌嗎...太感動了！」
結婚生子離開幕前 林冠吟歌曲KTV仍霸榜
林冠吟和高中同窗余一霞一起完成的〈毀滅愛情〉收錄在首張專輯《我是火星人》，該曲一推出就爆紅，7、8年級生幾乎人人都能哼上兩句，YouTube音源至今最高累積360多萬點閱次數，也經常出現在KTV排行榜上。
19歲入行隔年，林冠吟被提名金曲獎最佳新人，最後與張峰奇、黃義達敗給F.I.R，因為雙親希望能找一份穩定的工作，她在2008年推出第二張專輯《絲路》後便從淡出歌壇，不再推出個人作品及進行任何公開演出，後來傳出於2010年結婚，產下1名兒子，晉升人妻、人母。
沒唱歌的林冠吟跟著恩師侯志堅轉而製作他人歌曲和配樂，如辛曉琪、胡夏等歌手，以及國片《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《月老》、《96分鐘》、《功夫》、影集《人選之人-造浪者》、《影后》、《乩身》配樂都出自她之手，另外也幫廣告配樂、錄台詞，「台灣彩券」、「一定要屈臣氏」都是林冠吟的聲音。
《NOWNEWS今日新聞》2023年5月30日以「PTT公認最可惜一片歌手！女周杰倫消失15年 當媽沒放棄音樂」為題報導林冠吟的近況，引發歌迷的廣大迴響，林冠吟也重啟3年沒更新的官方臉書，轉分享該則新聞，才陸續登上YouTuber那那大師的節目、參與大型公益演唱會，逐步回到大眾視野。
資料來源：林冠吟臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
日前，林冠吟在粉專放上人在錄音室配唱的側拍照，寫下：「正走在重返舞台的路上。」後來統一在留言處回覆眾多網友的疑問，「因為版權的問題，所以所有舊歌必須要全部重編、重錄，過程真的有點辛苦，我已經在進行中，並且進到錄音室裡了。」證實著手整理舊作、錄製新作品，推測離全面復出之路已經不遠。
貼文一發布，大批歌迷情緒激動，「已經不是毀滅愛情了，請出毀滅婚姻，謝謝XD」、「期待可以在Spotify上聽到火星人專輯」、「昨天才用電腦播放CD回味你第一張專輯所有歌曲」、「重錄沒關係，因為妳的歌真的只有妳才能駕馭」、「求kkbox上毀滅愛情」、「有生之年還能聽到妳的新歌嗎...太感動了！」
林冠吟和高中同窗余一霞一起完成的〈毀滅愛情〉收錄在首張專輯《我是火星人》，該曲一推出就爆紅，7、8年級生幾乎人人都能哼上兩句，YouTube音源至今最高累積360多萬點閱次數，也經常出現在KTV排行榜上。
19歲入行隔年，林冠吟被提名金曲獎最佳新人，最後與張峰奇、黃義達敗給F.I.R，因為雙親希望能找一份穩定的工作，她在2008年推出第二張專輯《絲路》後便從淡出歌壇，不再推出個人作品及進行任何公開演出，後來傳出於2010年結婚，產下1名兒子，晉升人妻、人母。
《NOWNEWS今日新聞》2023年5月30日以「PTT公認最可惜一片歌手！女周杰倫消失15年 當媽沒放棄音樂」為題報導林冠吟的近況，引發歌迷的廣大迴響，林冠吟也重啟3年沒更新的官方臉書，轉分享該則新聞，才陸續登上YouTuber那那大師的節目、參與大型公益演唱會，逐步回到大眾視野。