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▲王建傑出道44年，首度舉辦個人演唱會，想重現藍寶石歌廳的黃金年代。（圖／南星娛樂提供）

台語歌手王建傑出道超過44年，終於將迎來人生第一場大型個人演唱會，他宣布將於2026年8月15日在高雄流行音樂中心海音館舉辦《王建傑 傑然不同 演唱會》，消息曝光後讓不少資深歌迷相當期待，作為與江蕙合唱的「第一個男人」，他坦言想透過自己的演出重現藍寶石歌廳的黃金年代。王建傑1982年考進高雄藍寶石大歌廳，當時仍是高中生的他，靠著厚實嗓音與深情唱腔受到矚目，逐漸在秀場時代闖出名號。他也因此展開長達44年的演藝人生，成為許多觀眾心中的經典台語男歌手。提起王建傑的成名歷程，就不得不提與天后江蕙之間的深厚交情，2人早在藍寶石時期便已認識，當時江蕙尚未因〈你著忍耐〉爆紅，雙方就在秀場建立革命情感，後續更成為歌壇經典搭檔。在江蕙引薦下，王建傑進入田園唱片，並於早期民謠專輯中合唱〈鴛鴦夢〉，正式踏入唱片圈。1989年退伍後，他推出首張台語專輯《最愛的人》，並與江蕙合唱同名歌曲，一舉打開知名度。之後兩人再推出〈心內話〉，兩首作品都成功打進年度排行榜前段班，讓王建傑獲得「情歌王子」封號。多年來，他更五度入圍金曲獎最佳方言男演唱人獎，穩坐台語歌壇實力派地位，也累積大量死忠歌迷支持。談到首次舉辦大型個唱，王建傑坦言內心相當激動。他表示，過去大多是在秀場、商演或其他歌手演唱會擔任嘉賓，這回終於能站上屬於自己的完整舞台，對他而言意義非凡。王建傑透露《傑然不同》不只是演唱會名稱，更像是自己人生歷程的寫照，象徵一路走來的改變與成長。這次演出也將橫跨不同年代的重要作品，希望帶領觀眾重新回到台灣歌廳與秀場文化最輝煌的年代，透過歌曲勾起大家的青春記憶。