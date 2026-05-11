愛爾麗醫美診所近日捲入「針孔偷拍」爭議，引發外界高度關注，台北市政府法務局自今（11）日起啟動「愛爾麗醫美消費爭議專案法律諮詢服務」，提供受影響民眾一對一法律協助。不過，由於案件涉及高度隱私，北市法務局也宣布，現場將不開放媒體採訪、攝影及錄影，以保障當事人隱私與避免造成恐慌。
北市法務局表示，截至今日上午11時止，各場次法律諮詢預約人數分別為5月11日12人、5月12日4人、5月13日10人。此次專案法律諮詢自5月11日至13日，每日下午2時至5時於台北市政府市政大樓1樓東區法律諮詢室舉行，安排律師提供民眾每人20分鐘的一對一法律諮詢，內容涵蓋契約解除、退費請求以及隱私權受損等相關法律問題。
針對媒體關注專案首日情況，北市法務局回應指出，考量案件涉及個人隱私與可能受害者身分，為避免造成當事人壓力與恐慌，因此現場不開放媒體進行攝錄影及採訪。法務局強調，除提供法律諮詢外，也已同步在消保網設立「愛爾麗醫美消費爭議問答集」專區，供無法到場的民眾查詢相關法律資訊與維權方式。
北市法務局研議「團體訴訟」 受害者逾20人恐全面開戰
根據北市法務局說明，目前已與財團法人中華民國消費者文教基金會及台灣消費者保護協會保持密切聯繫，評估後續是否啟動團體訴訟。法務局指出，若未來檢方調查確認受害消費者超過20人，將不排除委由消保團體協助提起團體訴訟，協助受害民眾爭取人格權、隱私權及財產權損害賠償。
此外，法務局也提醒，若診所未經患者同意即設置偽裝型攝影設備，恐已涉及侵害人格權、違反《個人資料保護法》及刑法妨害秘密等刑責，民眾可保留療程收據、契約文件、對話紀錄等證據，作為後續求償依據。
預繳療程費用怎麼辦？北市法務局：可主張終止契約退費
針對不少消費者擔憂已預繳的醫美療程費用，北市法務局也說明，依照相關司法實務見解，這類預付型、遞延性醫療服務契約，消費者原則上具有任意終止權。換言之，若消費者決定終止契約，對於尚未實際提供的療程服務，業者除非另有法令或契約特別約定，否則應按比例退還剩餘費用。
北市法務局也提醒，若民眾還有其他消費爭議問題，可撥打1950消費者服務專線，或透過1999市民專線洽詢相關法律協助。此外，北市府亦設有常態免費法律諮詢服務，如法務局日間、夜間法律諮詢服務，可先行於網路上預約；北市各區公所也有提供律師免費法律諮詢服務。
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針對媒體關注專案首日情況，北市法務局回應指出，考量案件涉及個人隱私與可能受害者身分，為避免造成當事人壓力與恐慌，因此現場不開放媒體進行攝錄影及採訪。法務局強調，除提供法律諮詢外，也已同步在消保網設立「愛爾麗醫美消費爭議問答集」專區，供無法到場的民眾查詢相關法律資訊與維權方式。
北市法務局研議「團體訴訟」 受害者逾20人恐全面開戰
根據北市法務局說明，目前已與財團法人中華民國消費者文教基金會及台灣消費者保護協會保持密切聯繫，評估後續是否啟動團體訴訟。法務局指出，若未來檢方調查確認受害消費者超過20人，將不排除委由消保團體協助提起團體訴訟，協助受害民眾爭取人格權、隱私權及財產權損害賠償。
此外，法務局也提醒，若診所未經患者同意即設置偽裝型攝影設備，恐已涉及侵害人格權、違反《個人資料保護法》及刑法妨害秘密等刑責，民眾可保留療程收據、契約文件、對話紀錄等證據，作為後續求償依據。
預繳療程費用怎麼辦？北市法務局：可主張終止契約退費
針對不少消費者擔憂已預繳的醫美療程費用，北市法務局也說明，依照相關司法實務見解，這類預付型、遞延性醫療服務契約，消費者原則上具有任意終止權。換言之，若消費者決定終止契約，對於尚未實際提供的療程服務，業者除非另有法令或契約特別約定，否則應按比例退還剩餘費用。
北市法務局也提醒，若民眾還有其他消費爭議問題，可撥打1950消費者服務專線，或透過1999市民專線洽詢相關法律協助。此外，北市府亦設有常態免費法律諮詢服務，如法務局日間、夜間法律諮詢服務，可先行於網路上預約；北市各區公所也有提供律師免費法律諮詢服務。