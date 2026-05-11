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▲G-Dragon（GD）、少女時代太妍（TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii確定5月30日來台參加在高雄世運舉辦的韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》。（圖／寬魚國際）

▲GD拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》搶票狀況曝光，不少粉絲透露比想像中簡單。（圖／翻攝自KKTIX官網）

韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》將於5月30日在高雄國家體育場登場，集結BIGBANG隊長GD（G-Dragon）、少女時代隊長太妍TAEYEON、FTISLAND、DPR IAN以及新生代女團KiiiKiii等人氣藝人，消息公開後立刻掀起討論。由於卡司橫跨多個世代，不少韓流粉絲都將這場視為今年最具話題性的K-POP盛會，也讓開賣前網路上充滿搶票焦慮聲浪，擔心會再度出現秒殺情況。不過有歌迷實測用手機搶票，發現就算到將近一點仍有熱區票可以搶，直言：「輕鬆搶到3張。」《K-SPARK》門票於今（11）日中午12點正式在KKTIX開賣，不過與外界原先預期不同，實際開賣後網站並未出現大規模塞車情況，有歌迷向《NOWNEWS今日新聞》記者分享實測結果，表示這次購票過程意外順利，有人甚至在短時間內就成功購入3張門票，直呼「比想像中好搶很多」，該名網友笑說，本來已經做好長時間卡頁面的心理準備，沒想到竟然順利結帳成功，讓不少還在觀望的粉絲開始重新燃起希望。雖然整體購票流程比預期順暢，但部分熱門票區仍出現快速完售情況，尤其靠近主舞台區域最受歡迎，有粉絲透露雖然成功搶到票，但座位選擇已經明顯變少，也有人擔心黃牛可能早已提前鎖定熱門區域。由於這次找來GD來台演出，加上太妍等人氣歌手同場，仍讓許多粉絲不敢大意，甚至有人開玩笑表示：「GD的票能輕鬆買到，反而有點不真實。」這次《K-SPARK》主打多組韓星同台演出，不只吸引資深K-POP粉絲，也讓許多年輕族群相當期待，從韓流二代團代表人物，到近期崛起的新生代藝人一次集結，被外界視為今年高雄最具規模的韓流演唱會之一。尤其G-Dragon近年每次公開活動都能掀起話題，此次現身高雄更被認為是最大亮點之一，隨著演出日期逐漸接近，相關討論度也持續升溫，預料之後仍可能帶動搶票熱潮。高雄世運主場館近年成為不少國際級演唱會的重要場地，這次《K-SPARK》也再度選在此舉辦，由於場館可容納大量觀眾，不少粉絲認為也是這次票券相對沒那麼難搶的原因之一，不過隨著後續宣傳曝光、更多舞台內容公開，仍有可能出現二波搶票潮。許多歌迷目前已開始規劃住宿與交通安排，希望能親自參與這場大型韓流音樂盛會，也期待看到不同世代韓星同台演出的難得畫面。