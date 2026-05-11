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▲王瑞德發文澄清王乃伃不是他的女兒，還突然爆料他有見過對方的男友。（圖／翻攝自王瑞德臉書）

▲王瑞德為了澄清王乃伃不是他的女兒，搬出知名的嘉義民雄柳相士算命師曾為他算命，算出他人生只有兩個小孩，目前額度已用完，其他都不是他的小孩。（圖／翻攝自王瑞德臉書）

演藝圈與媒體圈近日瘋傳一則身世之謎，外傳正妹主播王乃伃是資深媒體人王瑞德的親生女兒。對此，王瑞德昨（10）日在臉書發文澄清真相，更幽默喊話：「此生老天說我只有二個孩子，額度已滿。」然後突然加碼爆料王乃伃的私下感情現況：「我看過他男友。」由於兩人同姓，且都活躍於政論節目，導致外界不少人誤以為王乃伃與王瑞德是父女關係。王瑞德趁著跟女兒、太太、兒子，全家在KTV唱歌慶祝母親節時發文澄清：「王乃伃不是我女兒啦！」王瑞德表示，王乃伃雖然跟他兒子同年，但是我此生還沒有見過她。」話鋒一轉，王瑞德突然加碼爆料：「我見過她男朋友。」對於不斷被誤認有隱藏版女兒，王瑞德還搬出曾幫蔣經國、李登輝、陳水扁都算過命的嘉義民雄柳相士，提到過往算命時，柳相士曾經斷言過他此生只有兩個小孩，「所以老天作證，額度已滿，其他不算。任何人如果在外面自稱是我的孩子，不是假的，就是AI深偽。」王瑞德是資深媒體人，曾任《自由時報》社會記者，長期關注於社會犯罪與政治評論。王乃伃在2017年從國立政治大學教育系畢業，原本想當國文老師，後來參加「華人普立茲超級星光大道」奪冠後踏入新聞業。一開始主跑生活醫療線，後於2020年大選支援採訪韓國瑜，被長官挖掘轉戰政治線至今。