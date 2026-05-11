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▲承億集團曾合作八三夭演唱會，推出住房專案及粉絲市集。（圖／翻攝自KKTIX官網）

▲54歲創辦人戴俊郎「多發性腦溢血」辭世。承億集團聲明稿。（圖／承億集團）

曾與知名樂團八三夭合作舉辦《八三夭 2025 生日趴［沒有翅膀的人］世界巡迴演唱會》高雄站的承億集團集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，因跌倒後引發多發性腦溢血，今（11）日由集團證實他已於5月9日辭世，享年54歲，消息曝光後震驚旅宿與建築業界，不少合作夥伴與員工都感到相當不捨。承億酒店近年也積極結合演唱會與觀光商機，曾與樂團八三夭合作推出限定住房專案，引發歌迷熱烈討論。雙方針對八三夭2025年「沒有翅膀的人」世界巡迴演唱會高雄場合作，推出結合演唱會門票與住宿的專案內容，並加碼指定餐飲買一送一以及i-Ride飛行劇院體驗，希望替粉絲打造更完整的追星旅遊行程。由於高雄承億酒店距離高雄巨蛋相對便利，也成為不少歌迷規劃住宿時的熱門選擇。除了旅館經營之外，承億集團近年也頻繁與藝文、娛樂活動合作，希望透過跨界行銷創造不同觀光體驗，像是八三夭演唱會期間，還曾同步規劃「夭怪嘉年華」市集活動，推出限量聯名商品，成功吸引大量年輕族群朝聖。承億品牌也因此逐漸從單純住宿空間，延伸成結合生活、娛樂與觀光的複合型經營模式，如今戴俊郎突然離世，也讓不少人重新回顧他過去對南台灣觀光產業帶來的影響與改變。承億集團也發出聲明表示，全體同仁對董事長離世深感哀痛，同時強調公司目前營運一切正常，不會受到影響，未來也將延續他生前留下的企業文化與經營理念，持續推動品牌發展。戴俊郎過去從建設業起家，之後跨足旅館與觀光產業，成功打造承億文旅與承億酒店等品牌，在台灣旅宿市場闖出高知名度。近年承億集團積極布局觀光與文創領域，尤其位於高雄亞洲新灣區的承億酒店，更因高空透明無邊際泳池與特殊設計成為熱門打卡地標。原本集團也規劃於今年第二季掛牌上櫃，外界普遍看好未來發展，如今卻突然傳出創辦人驟逝消息，讓不少業界人士感到震驚與惋惜。對於創辦人驟逝，承億集團今日也發布聲明回應，表示董事長多年來帶領團隊突破許多挑戰，對企業文化與品牌精神有深遠影響。集團強調，目前公司營運與各項業務皆正常進行，不會因事件受到影響，未來團隊也會持續秉持戴俊郎生前理念，穩定推動企業發展。消息曝光後，不少網友與業界人士也紛紛留言悼念，感嘆台灣旅宿界痛失一位極具代表性的企業人物。