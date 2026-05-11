韓國戀愛綜藝節目《換乘戀愛4》在播畢後依舊話題不斷。昨（10）日網路上爆出嘉賓有植與允寧疑似交往中！網友發揮偵探精神，挖出有植與允寧多張在相同地點的打卡照，懷疑兩人正在熱戀。更引發外界關注的是，允寧原本與有植交往長達9年的前女友敏京是好閨密，卻被發現她們已經一個多月毫無互動，讓眾人紛紛猜測是否因為有植的關係而導致友情決裂，傳聞鬧得沸沸揚揚。對此，允寧今日大動作發出長文，親自斬斷與有植的緋聞，澄清兩人只是「戰友愛」，還要大家幫她介紹男友。
允寧被傳和有植戀愛中！火速澄清：只是戰友
允寧今日在個人IG限時動態貼出一張在車上的疲憊自拍照，並用韓文和英文發表長文聲明，直呼：「喔，大家...我跟有植？我們之間真的是像家人一樣，家人之間是不會那樣的吧！」她無奈表示，兩人之間完全沒有任何浪漫成分，只有滿滿的戰友愛，甚至幽默調侃：「難道這一切，都是因為有植還沒幫我介紹對象嗎？」
允寧否認和有植交往 要大家幫忙介紹男友
由於網路上關於「允寧撿閨密前男友」的傳言越演越烈，允寧也嚴正澄清： 「不要再誤會了！傳聞真的不是真的。現在開始請不要再把我跟有植湊在一起了，要不要乾脆幫我推薦一些男朋友候選人呢？」
她也在文末流露出受傷的心聲，坦言自己雖然看起來很堅強，但其實是個心思細膩、容易受傷的人，「相比於謠言，一句溫暖的應援對我來說更為珍貴！」並表示因為誤會似乎鬧得有點太大了，才決定親自站出來說明。
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允寧今日在個人IG限時動態貼出一張在車上的疲憊自拍照，並用韓文和英文發表長文聲明，直呼：「喔，大家...我跟有植？我們之間真的是像家人一樣，家人之間是不會那樣的吧！」她無奈表示，兩人之間完全沒有任何浪漫成分，只有滿滿的戰友愛，甚至幽默調侃：「難道這一切，都是因為有植還沒幫我介紹對象嗎？」
允寧否認和有植交往 要大家幫忙介紹男友
由於網路上關於「允寧撿閨密前男友」的傳言越演越烈，允寧也嚴正澄清： 「不要再誤會了！傳聞真的不是真的。現在開始請不要再把我跟有植湊在一起了，要不要乾脆幫我推薦一些男朋友候選人呢？」
她也在文末流露出受傷的心聲，坦言自己雖然看起來很堅強，但其實是個心思細膩、容易受傷的人，「相比於謠言，一句溫暖的應援對我來說更為珍貴！」並表示因為誤會似乎鬧得有點太大了，才決定親自站出來說明。