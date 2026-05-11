我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11推出百變怪、皮卡丘系列寶可夢30周年限定包裝。（圖／業者提供）

7-11超多皮可丘！13款商品換寶可夢包裝

▲▼7-11與寶可夢深化合作，5月13日起推出全新包裝商品。（圖／業者提供）

日本零食買2送1、咖啡買5送5可寄杯

▲日本人氣限定賞指定商品任選買2送1、第2件6折。（圖／業者提供）

▲周一咖啡日有大杯燕麥拿鐵2杯99元。（圖／業者提供）

▲OPENPOINT推出「周二質感好茶日」支付限定優惠。（圖／業者提供）

▲APP推出特選美式、特選拿鐵買5送5。（圖／業者提供）

7-11交貨便發錢！寄件就送5元購物金

▲7-11交貨便發錢，連續14天每日限量送出總價值25萬元購物金。（圖／業者提供）

梅雨季到！OPEN!×三麗鷗超大傘開賣

▲OPEN!×三麗鷗超大自動傘299元，共有兩款。（圖／業者提供）

寶可夢粉絲快逛7-11！恰逢寶可夢系列30周年，7-11宣布攜手寶可夢，5月13日起推出百變怪、皮卡丘為主題的合作包裝，從主題設計杯到鮮食、烘焙、飲料等，多達13款商品都變身可愛寶可夢。此外，日本人氣零食同步祭出買2送1，咖啡優惠買5送5，《NOWNEWS》整理亮點一次看。恰逢寶可夢系列30周年，7-ELEVEN攜手寶可夢推出以「百變怪」、「皮卡丘」為主題的Pokémon Pokopia合作包裝 ，5月13日起共有全新13款包裝商品，皆換上可愛的百變怪與皮卡丘圖樣，甚至還有百變怪變身而成的皮卡丘。CITY TEA現萃茶也再度攜手寶可夢推出全新5款主題設計杯，預期再掀一波蒐藏潮。5月13日至5月26日到全台門市買蜜梅心動冰沙、杏仁豆腐冰沙、統一布丁冰沙，任選2杯120元（原組合價170元至198元），3000家門市限定販售的奶蓋純茶也有2杯100元（原組合價140元），把握優惠期間蒐藏最新寶可夢主題杯。此外，5月13日至6月9日期間舉辦「日本人氣限定賞」，免出國就能買到日本人氣零食，指定商品任選買2送1、第2件6折，Bourbon蘭姆葡萄夾心餅乾5月13日至5月26日消費當筆購2件199元，一盒不到100元。現煮飲品部份，周一咖啡日有大杯燕麥拿鐵2杯99元，周二是質感好茶日接棒，指定支付享黑糖珍珠撞奶買2送2。另外APP寄杯買5送5好康持續到5月18日，特選美式平均33元、特選拿鐵平均40元。◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）◾中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）◾大杯黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）限icash pay支付◾特大杯冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限OPEN錢包支付◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵7-ELEVEN交貨便寄件送購物金活動回歸，5月13日至5月26日在全台門市使用交貨便寄件，不論常溫或冷凍包裹，寄件每筆皆可免費獲得5元7-ELEVEN購物金（僅限交貨便寄件，不適用其他平台寄件及數網快收收件），每日限量5萬筆，連續14天預計發出總價值350萬元購物金，購物金可使用到5月29日。梅雨季到來，7-11開賣OPEN!×三麗鷗超大自動傘299元，是OPEN家族與三麗鷗人氣角色聯名推出，70公分大傘面加防風傘骨架，適合兩人共撐不易濕，握柄矽膠止滑設計好掛放不掉落，共有大圖款、集合款限量販售。