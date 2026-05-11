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▲預防鼠媒傳染病 ，高雄市長陳其邁強調，全力切斷傳播鏈、落實環境整頓。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁今（11）日在進行施政報告與質詢時針對議員關心的漢他病毒及鼠媒傳染病防治議題表示，高市府已就相關疫情擬定完整防治策略，重點在於強化源頭管理、落實環境整頓，並透過跨局處合作，全力切斷病毒傳播鏈，全面降低疾病傳播風險。陳其邁指出，由於鼠類多棲息於人類生活社區，其排泄物可能成為病毒傳播的重要媒介，高市府已積極推動滅鼠計畫，並加強鼠類排泄物的清除與妥善處理，以降低環境中的病原風險。同時，針對傳統市場、公園、商圈及漁港等高風險場域，已列為重點防疫區域，全面檢討環境衛生改善事項，並持續加強環境清消作業，視環境需求進行漂白水清消及必要藥劑防治，阻斷鼠媒疾病及相關病毒的傳播途徑，並與登革熱防治工作相互配合，提升整體防疫效能。陳其邁強調，防疫工作是一場整體性的衛生作戰，關鍵在於環境整頓與日常管理，除應杜絕老鼠入侵通道外，整體防治策略以物理性防制為主、化學性防治為輔，並須由各局處通力整合、協同推動，同時動員社區、企業及相關單位共同參與，才能從源頭減少病媒滋生風險，全面守護市民健康。