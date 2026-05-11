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▲「XO鮑魚御粽」則選用整顆鮮鮑，搭配XO醬拌炒，主打港式海味。（圖／業者提供)

▲「飄香一品粽」將飯店45年招牌上海紅燒肉入粽，搭配鮑魚角、珠貝與鹹蛋黃，呈現江浙風味。（圖／業者提供）

端午節將至，台中全國大飯店今年推出的端午「御粽禮袋」，結合飯店招牌紅燒肉、鮑魚等食材入粽，提供兼具份量與質感的節慶禮盒外，面對原物料與餐飲成本節節攀升，全國飯店不僅宣布「凍漲」，並祭出早鳥優惠與大宗訂購專案，搶攻千元有找的企業送禮市場。飯店表示，今年禮袋內容共有6入，包含三種口味各兩顆，兼顧傳統與創新。其中，「飄香一品粽」將飯店45年招牌上海紅燒肉入粽，搭配鮑魚角、珠貝與鹹蛋黃，呈現江浙風味。「XO鮑魚御粽」則選用整顆鮮鮑，搭配XO醬拌炒，主打港式海味。「蒔光本味粽」則以芋頭、菜脯與豬肉等家常食材，呈現傳統台式古早味。全國大飯店指出，在通膨環境下，消費者對節慶禮品的選擇趨於理性，除價格外，更加重視品牌與實用性。因此，今年除維持定價外，也附贈保冷提袋，兼具環保與送禮需求。端午禮袋提供冷凍宅配及飯店自取服務，取貨期間自5月25日至6月19日，期盼在價格與品質間取得平衡，滿足節慶送禮與家庭聚餐需求。今年推出的「御粽禮袋」定價為1280元，5月31日前完成付款可享早鳥優惠價1080元；單筆訂購20組以上，每組優惠價則降至980元，鎖定企業大宗採購需求。此外，勤美生活APP會員或持國旅卡消費者訂購，另可獲贈銀耳露一份。04)2326-0022 餐飲服務中心。