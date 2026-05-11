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北市某密室逃脫遊戲店女性員工昨日晚間扮演場內NPC角色「吊死鬼」時，疑因繩索道具問題遭勒頸窒息，經送醫後救回一命。台北市長蔣萬安今（11）日表示，他第一時間獲悉之後，立刻要求勞檢處到現場去稽查，後續勞檢處回報，業者確實違反相關職安衛生法以及設施設置規則，所以他們立刻要求停業，後續也會依法進行開罰以及追究責任。蔣萬安出席115年臺北市「公益臺北愛心平台」感恩會，並於會前受訪。對於台北市密室脫逃場所發生重大工安事件，蔣萬安表示，已經第一時間他獲悉之後，即刻要求勞檢處到現場現場稽查，他們回報業者確實違反相關職業安全衛生法，以及設施規則，所以立刻要求停業，後續會依法開罰，以追究相關責任。北市勞動局表示，已要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，吳女無法工作期間，仍必須給付薪資，並強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。勞動局並指出，此案勞工工作現場未採取必要預防措施，例如雙人協同作業，已違反職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。勞動局表示，現場未實施風險評估及未使吳女接受職業安全衛生教育訓練部分，已違職業安全衛生法第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項的規定，亦將依法處理，必須對員工補上教育訓練。