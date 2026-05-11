27歲中國女星趙露思在9日前往泰國曼谷的IMPACT Arena，舉辦《Stay Romantic》演唱會，吸引大批粉絲到場朝聖。不過當天她服裝整個大解放，上半身只穿內衣胸震熱舞，其中還有一套僅穿超短黑色連身馬甲，讓她一個轉身，屁股蛋就全露出，陶醉熱舞的模樣，讓粉絲全嚇呆直呼：「好像喝醉了一樣。」

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趙露思在9日於泰國曼谷開唱，期間連換8套服裝，展現不同魅力。不過其中兩套格外引人注目，只見她直接穿著黑色蕾絲馬甲，大跳椅子舞，不僅大膽開腿，一個轉身更是讓屁股蛋全都露，完美比例與超性感模樣讓粉絲辣翻直呼：「口水都流出來了。」

▲趙露思穿著黑色馬甲登台，一個轉身屁股蛋全被看光。（圖／翻攝自微博）
▲趙露思穿著黑色馬甲登台，一個轉身屁股蛋全被看光。（圖／翻攝自微博）
趙露思穿內衣登台　胸震熱舞辣翻粉絲

另一套趙露思上半身穿著粉色內衣，下半身搭配牛仔寬褲，性感的勁歌熱舞，還直接上演胸震，而她陶醉模樣也讓粉絲笑說：「看起來跟喝醉一樣。」而這次趙露思的服裝風格，也被說跟韓國女團BLACKPINK成員Jennie與Lisa很像，都走大膽性感風。除了性感外，趙露思當天也換上充滿泰國風情的斜肩禮服、金色平口禮服、白色婚紗等，展現多種不同魅力。

趙露思進軍歌壇　歌曲連發證明歌唱實力

趙露思去年因《許我耀眼》再度爆紅，但因憂鬱症等症狀復發後，暫時無法拍戲，不過她這期間也勇於嘗試沒做過的事情，像是跨足歌唱界，接連發行〈Black Veil Bride〉、〈 Look Yourself〉、〈Stop Pretending〉，以及全英文單曲〈Different Shade of Red〉等，歌唱實力備受肯定，成為演歌雙棲的藝人。

資料來源：微博

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...